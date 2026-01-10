Digistoria

1475 - BĂTĂLIA DE LA VASLUI

Peste 40.000 de moldoveni, în frunte cu Ștefan cel Mare, se află la Vaslui pentru a ține piept armatei

otomane. Aceștia aveau de trei ori mai mulți soldați.

În ciuda diferenței numerice, Ștefan cel Mare câștigă Bătălia de la Vaslui. Este o infrângere decisivă pentru otomani. Istoricii spun că au pierdut o treime din armată.

Ștefan cel Mare spune că victoria a fost a lui Dumnezeu și îi trimite Papei de la Roma steaguri capturate de la turci. Acesta din urmă îl numește pe Ștefan „atlet al lui Hristos”.



1863 - APARE METROUL LONDONEZ

Se deschide la Londra prima linie publică de transport subteran din lume. Călătorii au putut merge pe sub capitala Angliei între stațiile Paddington și Farringdon.

Construcția liniei de 6 km a durat trei ani. Călătoria de la un capăt la celălalt dura 18 minute. După un an de zile, 9,5 milioane de oameni au mers cu noua linie de metrou.

Primele garnituri erau trase de locomotive cu abur, ceea ce provocau o poluare uriașă. Electrificarea a început în 1905. În prezent, metroul londonez are 402 km de linii.

1999 - CLANUL SOPRANO

Este difuzat primul episod din „Clanul Soprano”. În centrul poveștii se află Tony Soprano, un antierou mafiot care jonglează între viața de familie și afaceri.

Serialul a avut 86 de episoade împărțite în șase sezoane și a demonstrat că acest tip de format poate avea producție la calitatea filmelor de Oscar.

Clanul Soprano a primit 21 de premii Emmy și 5 Globuri de Aur, fiind lăudat pentru realism și finalul ambiguu. A inspirat seriale precum „Breaking Bad” sau „Mad Men”.

