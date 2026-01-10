Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 ianuarie Data publicării: 10.01.2026 15:07 Val de aer polar peste România Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm speranțe deșarte”. Există, însă, și un aspect pozitiv în economie Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață „Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”. Cum arată drumurile din țară, după ninsorile din ultimele zile Femeia din Minneapolis, filmată cu câteva secunde înainte de a fi ucisă de un agent ICE. Care au fost ultimele ei cuvinte Volodimir Zelenski, avertisment după atacul cu rachetă Oreșnik al Rusiei: „Aceeași provocare pentru Varșovia, București, Budapesta” Theodor Stolojan: Am militat ca România să treacă la euro cât mai rapid. A fost o rezistență incredibilă, interese să rămânem așa Ministrul Agriculturii, critici și acuzații legate de acordul UE-Mercosur. Florin Barbu: „L-am respins de acum 2 săptămâni” Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local” 1475 - BĂTĂLIA DE LA VASLUI Peste 40.000 de moldoveni, în frunte cu Ștefan cel Mare, se află la Vaslui pentru a ține piept armatei otomane. Aceștia aveau de trei ori mai mulți soldați.În ciuda diferenței numerice, Ștefan cel Mare câștigă Bătălia de la Vaslui. Este o infrângere decisivă pentru otomani. Istoricii spun că au pierdut o treime din armată.Ștefan cel Mare spune că victoria a fost a lui Dumnezeu și îi trimite Papei de la Roma steaguri capturate de la turci. Acesta din urmă îl numește pe Ștefan „atlet al lui Hristos”.1863 - APARE METROUL LONDONEZ Se deschide la Londra prima linie publică de transport subteran din lume. Călătorii au putut merge pe sub capitala Angliei între stațiile Paddington și Farringdon.Construcția liniei de 6 km a durat trei ani. Călătoria de la un capăt la celălalt dura 18 minute. După un an de zile, 9,5 milioane de oameni au mers cu noua linie de metrou.Primele garnituri erau trase de locomotive cu abur, ceea ce provocau o poluare uriașă. Electrificarea a început în 1905. În prezent, metroul londonez are 402 km de linii.1999 - CLANUL SOPRANOEste difuzat primul episod din „Clanul Soprano”. În centrul poveștii se află Tony Soprano, un antierou mafiot care jonglează între viața de familie și afaceri.Serialul a avut 86 de episoade împărțite în șase sezoane și a demonstrat că acest tip de format poate avea producție la calitatea filmelor de Oscar.Clanul Soprano a primit 21 de premii Emmy și 5 Globuri de Aur, fiind lăudat pentru realism și finalul ambiguu. A inspirat seriale precum „Breaking Bad” sau „Mad Men”. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu... 2 Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval... 3 În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o... 4 Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în... 5 Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...