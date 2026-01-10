Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 ianuarie

Data publicării:
Digistoria

1475 - BĂTĂLIA DE LA VASLUI

Peste 40.000 de moldoveni, în frunte cu Ștefan cel Mare, se află la Vaslui pentru a ține piept armatei
otomane. Aceștia aveau de trei ori mai mulți soldați.

În ciuda diferenței numerice, Ștefan cel Mare câștigă Bătălia de la Vaslui. Este o infrângere decisivă pentru otomani. Istoricii spun că au pierdut o treime din armată.

Ștefan cel Mare spune că victoria a fost a lui Dumnezeu și îi trimite Papei de la Roma steaguri capturate de la turci. Acesta din urmă îl numește pe Ștefan „atlet al lui Hristos”.

1863 - APARE METROUL LONDONEZ

Se deschide la Londra prima linie publică de transport subteran din lume. Călătorii au putut merge pe sub capitala Angliei între stațiile Paddington și Farringdon.

Construcția liniei de 6 km a durat trei ani. Călătoria de la un capăt la celălalt dura 18 minute. După un an de zile, 9,5 milioane de oameni au mers cu noua linie de metrou.

Primele garnituri erau trase de locomotive cu abur, ceea ce provocau o poluare uriașă. Electrificarea a început în 1905. În prezent, metroul londonez are 402 km de linii.

1999 - CLANUL SOPRANO

Este difuzat primul episod din „Clanul Soprano”. În centrul poveștii se află Tony Soprano, un antierou mafiot care jonglează între viața de familie și afaceri.

Serialul a avut 86 de episoade împărțite în șase sezoane și a demonstrat că acest tip de format poate avea producție la calitatea filmelor de Oscar.

Clanul Soprano a primit 21 de premii Emmy și 5 Globuri de Aur, fiind lăudat pentru realism și finalul ambiguu. A inspirat seriale precum „Breaking Bad” sau „Mad Men”.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
1
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
2
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
trump groenlanda
3
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
Viktor Orban cu figura dezamagita
4
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în...
theodor stolojan la digi24
5
Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o...
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Digi Sport
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 ianuarie
School kids doing homework in library
„Amenințare majoră”: Ucraina investighează o școală „clandestină” pro-rusă care folosește manuale din era sovietică
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 ianuarie
Recomandările redacţiei
comisia europeana
Reacția economiștilor după ce presa ungară a acuzat Bruxelles-ul că...
sediul Curtea Europeană de Justiție
Polonia va încerca să conteste acordul între UE şi Mercosur la Curtea...
bani-lei-shutterstock
Taxele mărite pe proprietate, jalon în PNRR. Andrei Caramitru...
Avionul apocalipsei. Foto captură video
„Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară...
Ultimele știri
Imită vocea și gesturile președintelui american aproape perfect: chinezul Ryan Chen, „Trump chinezesc”, a devenit un fenomen pe net
Un autocar cu aproape 50 de oameni a luat foc pe o șosea din Mureș. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor
Moscova se confruntă cu cele mai mari ninsori din această iarnă: zăpadă de 30 de centimetri, zboruri anulate, drumuri închise
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, declarații rare despre tratamentul ei pentru cancer. Prințesa de Wales a vizitat recent un...
Cancan
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? 'Mi-ai stricat casa!' Altercație fizică violentă cu Cristi...
Fanatik.ro
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este...
Adevărul
Povestea cumplită a celui mai mare dezastru feroviar din istoria României. Aproape o mie de oameni au murit...
Playtech
Cât câștigă un șofer de TIR în România, Germania, Spania sau Italia. Meseria la mare căutare și în 2026
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
A aflat că a fost vândut la FCSB și a început să plângă: "Nu plec!"
Pro FM
"A picat internetul". Antonia, în costum de baie în Maldive, după operațiile complicate prin care a trecut...
Film Now
Jennifer Lawrence preferă să filmeze scenele intime cu actori pe care nu îi cunoaște: „E mult mai simplu să...
Adevarul
Categoria profesională rămasă fără jumătate din venituri. „I-am spus tehnicianului că nu-i mai pot da 7.000...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Sarah Jessica Parker, o mamă emoționată. Fiul ei a susținut-o la Golden Eve, unde a fost onorată cu premiul...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...