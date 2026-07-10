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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 iulie

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1991 -  PRIMUL PREȘEDINTE AL RUSIEI

Boris Elțin depunea jurământul ca primul președinte ales din istoria Rusiei. Postul fusese creat prin referendum, în martie 1991. Votul fusese în iunie.

Rusia era încă o republică din cadrul URSS, așa că Elțin a jurat pe constituțiile ruse și sovietice. Gorbaciov l-a felicitat și a ținut un discurs după jurământul lui Elțin.

Din poziția de președinte al Rusiei, Boris Elțin a patronat căderea Uniunii Sovietice. Mandatul său a pus bazele sistemului de oligarhi care domină și azi Rusia.

1962 - TELEVIZIUNE PESTE ATLANTIC

Telstar, primul satelit de televiziune, e lansat de la Cape Canaveral din SUA. Era sferic, avea 88 de centimetri în diametru și cântărea 77 kg. Compania AT&T îl crease.

Prima transmisie TV publică transatlantică a avut loc pe 23 iulie. Jurnaliști de la CBS și NBC, din New York, au intrat în direct cu colegii de la biroul BBC din Bruxelles.

Primele imagini transmise în cadrul acestei emisiuni au fost Statuia Libertății și Turnul Eiffel. Telstar a funcționat 7 luni, până când a fost stricat de un test nuclear al SUA.

1985 - RĂZBOI CU GREENPEACE

„Rainbow Warrior”, principala navă a Greenpeace, sare în aer în timp ce se afla în portul Auckland din Noua Zeelandă. Vasul, cunoscut în toată lumea, s-a scufundat.

„Rainbow Warrior” se duce către Polinezia franceză, ca să protesteze față de un iminent test nuclear al Franței. Nava a fost aruncată în aer de agenți secreți francezi.

Operațiunea pusă la cale de echivalentul francez al CIA a avut numele de cod „Satanique”. Inițial, Parisul a negat orice implicare, dar până la urmă a recunoscut totul.

Editor : C.S.

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