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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 iunie

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1190 - ÎMPĂRATUL DIN BUTOI

Frederick Barbarossa, împărat german și liderul Cruciadei a Treia, moare în drum spre Țara Sfântă. A încercat să facă baie într-un râu, fără să-și dea jos armura.

Împăratul fie moare înecat în râul Salef, aflat acum în sudul Turciei, fie face atac de cord când intră în contact cu apa rece, după luni de marș sub soarele anatolian.

Oamenii lui Frederick Barbarossa bagă trupul împăratului într-un butoi cu oțet, ca să-l protejeze de descompunere. Doreau să-l îngroape la Ierusalim, dar nu au ajuns acolo.

1916 - LAWRENCE AL ARABIEI

Arabii din Imperiul Otoman încep o mare revoltă împotriva sultanului, ca să obțină independență. Liderul rebeliunii este emirul din Mecca, Hussein bin Ali. Se proclamă rege.

Rebeliunea a fost coordonată cu Marea Britanie, care a promis sprijin arabilor. Unul dintre ofițerii britanici care ajută arabii a fost T.E. Lawrence - Lawrence al Arabiei.

Aventurile britanicului alături de forțele arabe sunt acum legendare. Lawrence le-a relatat pe larg în autobiografia pe care a scris-o în 1926, „Șapte Stâlpi ai Înțelepciunii”.

1942 - MASACRU DIN RĂZBUNARE

Localitatea Lidice din Cehia este distrusă complet, iar sute de locuitori sunt uciși. A fost răzbunarea pentru asasinarea de către rezistență a lui Reinhard Heydrich.

Ordinul pentru masacru a venit direct de la Hitler. Toți cei 173 de bărbați de peste 15 ani din Lidice sunt uciși pe loc. Femeile și copiii sunt duși într-un lagăr.

Bilanțul final este de 340 de morți, inclusiv 82 de copii. Naziștii s-au lăudat public cu masacrul. Autoritățile de la Praga au făcut un memorial la Lidice, după război.

Editor : C.S.

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