Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 mai

Data publicării:
Digi 24_2026_05_10_07_20_06
Din articol
1877 Independența României 1881 Încoronarea lui Carol I 1940 Churchill ajunge premier

1877 Independența României

România își proclamă independența și rupe orice legătură cu Imperiul Otoman. Principele Carol ratifică documentul adoptat de Parlamentul de la București cu o zi înainte.

Data de 10 mai pentru declararea independenței nu a fost întâmplătoare. Era ziua când Carol de Hohenzollern, cu 11 ani înainte, ajungea în București și începea domnia.

România a câștigat recunoașterea independenței sale pe câmpul de luptă din Bulgaria. Masa pe care Carol I a semnat independența se află la Palatul Elisabeta.

1881 Încoronarea lui Carol I

Carol I, după exact 15 ani de domnie și la 4 ani după ce a declarat independența României, a fost încoronat primul Rege al României. Țara era regat din luna martie.

Coroana folosită la încoronare a fost făcută din oțelul unui tun turcesc capturat în Războiul de Independență. Coroana de Oțel este și azi simbolul suveranității țării.

Ceremonia de încoronare a avut loc în fața Mitropoliei, nu în interior, deoarece Carol I era catolic. Din același motiv, Coroana de Oțel nu a fost pusă pe capul Regelui.

1940 Churchill ajunge premier

Winston Churchill este numit, pentru prima dată, premier al Marii Britanii. Cu câteva ore înainte, Germania nazistă începuse operațiunea de invadare a Franței.

Churchill a venit la putere în cel mai întunecat moment al războiului. Armatele lui Hitler au trecut rapid prin Olanda și Belgia. Franța a rezistat doar 6 săptămâni.

Marea Britanie rămăsese singură în luptă. Unul dintre adversarii politici ai lui Churchill voia să facă pace cu Hitler. Dar premierul a insistat ca UK și Imperiul să lupte.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
petru-avram captura recorder
2
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
3
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
simion aur inquam george calin
5
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Digi Sport
VIDEO Două cuvinte! Ce a spus Aryna Sabalenka la fileu, după ce Sorana Cîrstea a eliminat-o la Roma
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_05_09_07_39_39
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 9 mai
Digi 24_2026_05_08_06_39_19
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 mai
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 mai
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 6 mai
bunnnnn
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 5 mai
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2026-05-08 at 14.52.17
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile...
vladimir putin
Vladimir Putin acceptă o întâlnire cu Volodimir Zelenski, dar pune o...
suspendare primarii covasna
„Asta nu e o politică: a tăia”. Concedierile din primării, suspendate...
rachete tomahawk lansate de pe mare și de la sol
Capacitatea militară care pune Europa într-un mare dezavantaj față de...
Ultimele știri
Românii își decorează casele și terasele cu plante exotice. Care sunt cele mai populare soiuri: „Rezistă foarte bine la noi în țară”
Schimbarea pașaportului în 2026: Acte necesare, costuri și procedura pentru eliberarea unui nou document
Afaceri profitabile cu miros și aromă de lavandă. Cum a reușit planta decorativă să devină astăzi ingredient în prăjituri și cosmetice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Ileana Lazariuc, strălucitoare la 44 de ani. Fosta noră a lui Ion Țiriac a furat toate privirile
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Ce diferență de vârstă există între Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, jucătoarele de la CSM București...
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în...
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă