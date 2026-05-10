Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 mai Data publicării: 10.05.2026 07:41

1877 Independența României
1881 Încoronarea lui Carol I
1940 Churchill ajunge premier

1877 Independența RomânieiRomânia își proclamă independența și rupe orice legătură cu Imperiul Otoman. Principele Carol ratifică documentul adoptat de Parlamentul de la București cu o zi înainte. Data de 10 mai pentru declararea independenței nu a fost întâmplătoare. Era ziua când Carol de Hohenzollern, cu 11 ani înainte, ajungea în București și începea domnia.România a câștigat recunoașterea independenței sale pe câmpul de luptă din Bulgaria. Masa pe care Carol I a semnat independența se află la Palatul Elisabeta.1881 Încoronarea lui Carol ICarol I, după exact 15 ani de domnie și la 4 ani după ce a declarat independența României, a fost încoronat primul Rege al României. Țara era regat din luna martie. Coroana folosită la încoronare a fost făcută din oțelul unui tun turcesc capturat în Războiul de Independență. Coroana de Oțel este și azi simbolul suveranității țării.Ceremonia de încoronare a avut loc în fața Mitropoliei, nu în interior, deoarece Carol I era catolic. Din același motiv, Coroana de Oțel nu a fost pusă pe capul Regelui.1940 Churchill ajunge premierWinston Churchill este numit, pentru prima dată, premier al Marii Britanii. Cu câteva ore înainte, Germania nazistă începuse operațiunea de invadare a Franței.Churchill a venit la putere în cel mai întunecat moment al războiului. Armatele lui Hitler au trecut rapid prin Olanda și Belgia. Franța a rezistat doar 6 săptămâni.Marea Britanie rămăsese singură în luptă. Unul dintre adversarii politici ai lui Churchill voia să facă pace cu Hitler. Dar premierul a insistat ca UK și Imperiul să lupte. Editor : B.E.