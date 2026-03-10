digistoria

1906 - Tragedie în subteran

O explozie uriașă s-a auzit în jurul orei 6:30 în orașul Courrières, din nordul Franței. Era de la mina de cărbune din localitate. Praful din galerii s-a aprins și a sărit în aer.

1.099 de mineri au murit, adică două treimi dintre toți cei care erau în subteran în acel moment. Acesta este, și azi, cel mai grav accident de mină petrecut în Europa.

13 mineri au fost găsiți în viață după 20 de zile. Au mâncat coaja bârnelor din care erau făcute grinzile care susțineau galeriile și au băut apa care se scurgea pe pereți.

1535 - Paradis ascuns

Tomas de Berlanga, un preot spaniol din Panama, ajunge, din greșeală, în insulele Galapagos. Naviga din Panama în Peru ca să vadă până unde se întindea Imperiul Incaș.

La un moment dat, vântul se oprește iar curenții puternici împing nava către insulele Galapagos. Preotul nu vede oameni, dar zărește țestoasele uriașe care populau zona.

Berlanga îi scrie Regelui Spaniei ca să-i relateze pățania. Dar nimeni nu îi crede poveștile despre iguane, țestoase gigantice, lei de mare și toate animalele din Galapagos.

1831 - Legiunea străină

Louis Philippe al Franței lua decizia de a permite regimentelor străine ale armatei Vechiului Regim să intre în Armata Franceză. Astfel apare Legiunea Străină.

Unitatea este unică deoarece acceptă cetățeni străini ce vor să servească Franța. Antrenamentul legionarilor este foarte dur, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.

Legiunea Străină a fost folosită inițial în lupte în colonii. În prezent, este o forță de reacție rapidă de 9.000 de soldați. După 3 ani, legionarii pot cere cetățenie franceză.

