1967 - LEGE PENTRU SPAȚIU

Intră în vigoare Tratatul Spațial, legea care încă reglementează modul în care poate fi folosit spațiul cosmic. 114 țări sunt parte a tratatului.

După apariția rachetor intercontinentale, care ies din atmosferă în drum spre țintă, și după momentul Sputnik, spațiul cosmic părea că devine următorul câmp de luptă.

Prin acest tratat, s-a stabilit că spațiul este un teren neutru, care poate fi explorat de toate națiunile, au fost interzise armele nucleare în spațiu și militarizarea Lunii.

732 - TATĂL EUROPEI

În apropiere de orașul francez Tours, armatele creștine conduse de Carol Martel au bătut o oaste arabă mult mai mare. Victoria a salvat Europa așa cum o știm astăzi.

Invadatorii arabi care doreau să ocupe toată Europa au fost opriți și s-au retras în Spania. Victoria a făcut din francii lui Carol Martel puterea dominantă în Europa.

Nepotul lui Carol Martel a fost Carol cel Mare, care a creat un mare imperiu în Europa centrală și de Vest. De aceea, împăratul Charlemagne este considerat „tatăl Europei”.

1964 - JOCURILE OLIMPICE AJUNG ÎN ASIA

Tokyo este primul oraș asiatic care găzduiește Jocurile Olimpice de Vară. Competiția este și un simbol al Japoniei renăscute. Atacurile atomice fuseseră cu 19 ani înainte.

Jocurile au arătat și lumea modernă. Sportivii s-au plimbat cu trenul-glonț, recent construit. Iar pentru prima dată, competițiile olimpice au fost în direct la TV, prin satelit.

România a luat 11 medalii - 2 de aur, 4 de argint și 5 bronz. Iolanda Balaș și Mihaela Peneș obțin cele două medalii de aur, la săritura în înălțime, respectiv aruncarea suliței.

