1991 - IMNUL UNEI GENERAȚII

Trupa americană Nirvana a lansat single-ul „Smells like Teen Spirit”. Melodia rămâne cel mai mare hit al Nirvana. Cântecul este supranumit „imnul Generației X”.

Numele ar veni de la un mesaj lăsat pe peretele camerei lui Kurt Cobain - „Kurt miroase a Teen Spirit”. Teen Spirit era deodorantul pe care îl folosea iubita cântărețului.

Artistul nu știa ce este „Teen Spirit” și a văzut în acel mesaj un îndemn revoluționar. „Smells like Teen Spirit” a fost băgată în Grammy Hall of Fame în 2017.

2008 - ACCELERATORUL DE PARTICULE

Este pornit pentru prima oară acceleratorul de particule LHC de la CERN. Adepții teoriilor conspirației se temeau că aparatul va deschide o gaură neagră care va înghiți tot.

Acceleratorul LHC este cel mai mare dispozitiv de acest fel din lume. Se află într-un tunel circular cu circumferința de 27 km, săpat la adâncime, pe granița franco-elvețiană.

Bosonul Higgs, supranumit „particula lui Dumnezeu”, a fost descoperit cu ajutorul acestui accelerator în 2012. Găsirea bosonului Higgs a fost principala misiune a LHC.

1961 - DEZASTRU PE CIRCUIT

În timpul Marelui Premiu de Formula 1 al Italiei din 1961, monopostul Ferrari condus de germanul Wolfgang von Trips a lovit o altă mașină și a intrat în parapet.

Pilotul german a fost aruncat din mașină și a murit pe loc. Vehiculul său, scăpat de sub control, a lovit un grup de spectatori de pe margine. 15 dintre ei au fost uciși.

Este accidentul din Formula 1 cu cel mai mare număr de victime. În ciuda tragediei, cursa nu a fost oprită. A fost ultimul Mare Premiu ținut pe variantă completă a Monza.

