digistoria

1492 - DECADENȚĂ LA VATICAN

Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales Papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele „Borgia” este sinonim cu desfrâul și nepotismul.

El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cesare și Lucreția Borgia sunt, poate, cei mai cunoscuți.

Ca Papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să își îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene Medici și Sforza l-au urât.

106 - DACIA ROMANĂ

Partea de sud-vest a Daciei devenea în mod oficial o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolissum din Sălaj atestă acest fapt.

Dacia a devenit provincie în ziua în care s-a terminat al doilea război daco-roman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat, printr-un guvernator.

Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani.

1999 - ECLIPSĂ DE SOARE

Pentru ultima dată în secolul XX, planeta a putut vedea o eclipsă totală de Soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României.

Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. A putut fi observată clar din Europa și Asia.

În săptămânile de dinainte de eclipsă, s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999.

Editor : C.S.