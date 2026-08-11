Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 august

Data publicării:
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

1492 - DECADENȚĂ LA VATICAN

Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales Papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele „Borgia” este sinonim cu desfrâul și nepotismul.

El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cesare și Lucreția Borgia sunt, poate, cei mai cunoscuți.

Ca Papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să își îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene Medici și Sforza l-au urât.

106 - DACIA ROMANĂ

Partea de sud-vest a Daciei devenea în mod oficial o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolissum din Sălaj atestă acest fapt.

Dacia a devenit provincie în ziua în care s-a terminat al doilea război daco-roman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat, printr-un guvernator.

Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani.

1999 - ECLIPSĂ DE SOARE

Pentru ultima dată în secolul XX, planeta a putut vedea o eclipsă totală de Soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României.

Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. A putut fi observată clar din Europa și Asia.

În săptămânile de dinainte de eclipsă, s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mohsen Rezaei
1
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
2
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
dejeanul
3
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat...
politist radar
4
Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce...
iuri pilipson
5
MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Digi Sport
Ce aroganță! Rusul Kornev, despre David Popovici: ”El trebuia să forțeze. De ce să trag tare?”. Cum l-a numit pe român
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 august
Partial eclipse of the sun viewed through clouds
Știință, religie și semne politice: semnificația eclipselor în Roma antică
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 august
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 august
gbzdb hdgv
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 7 august
Recomandările redacţiei
Drapelul UE.
Comisia Europeană: Nu există riscuri pe termen scurt pentru...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu, despre reacția Rusiei în cazul Podului Giurgiulești: „E o...
ministerul finanțelor
România, printre statele care îndeplinesc cerințele SUA privind...
Andras Baka, noul președinte al Ungariei, ales prin vot secret în Parlament
Ungaria are un nou președinte. Andras Baka a fost ales prin vot...
Ultimele știri
Proiect SRI de prevenire a recrutării copiilor vulnerabili de grupările extremiste care acționează în mediul online
O turistă și-a fracturat glezna pe munte și nu s-a mai putut deplasa. A fost salvată de jandarmii montani
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe la jocul electoral pe tema Legii salarizării. Nu mai e timp pentru asta
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Knox Jolie, apariție spectaculoasă pe străzile din Los Angeles. Fiul lui Brad Pitt și-a reinventat complet...
Cancan
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut...
Fanatik.ro
Fostul titular al lui Dinamo a refuzat să rezilieze contractul. Detalii de culise. Exclusiv
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Șumudică, șanse minime să semneze! CFR Cluj pregătește varianta low-cost: Laszlo Balint. Exclusiv
Adevărul
Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi...
Playtech
Ce avere are Florentin Pandele în 2026. Cât încasează soţul Gabrielei Firea anual din salariu și pensie
Digi FM
La un pas de tragedie pe un drum din Tulcea. Un copil a căzut dintr-o mașină aflată în mers și a ajuns în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a postat un singur cuvânt, după cununia civilă care a luat prin surprindere lumea tenisului
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
John Goodman, cu totul alt om la 25 de ani de la această poză. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a...
Adevarul
Cum ar putea crește salariile în funcție de vechime după noua Lege a salarizării. Calcule pe baza grilelor...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care iau miercuri pensia. „Am trimis banii”. La ce oră ajung pe card?
Digi FM
Refugiul ales de Alina Pușcău după ce cancerul s-a extins: „Nu pot să vorbesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organismul tău dacă mănânci pâine albă în fiecare zi. Ce spun nutriționiștii despre acest...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Un nou bărbat în viața lui JO? Cine este tânărul alături de care artista a apărut îmbrățișată