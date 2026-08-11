Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 august Data publicării: 11.08.2026 12:44 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google UDMR l-ar susține pe Sorin Grindeanu ca premier, în anumite condiții. Kelemen Hunor: „În politică vrei, nu vrei, contează şi mărimea” Amenințarea iraniană și o misiune de diversiune: ce nu s-a spus despre plecarea lui Donald Trump de la summitul NATO de la Ankara Oana Țoiu, despre reacția Rusiei în cazul Podului Giurgiulești: „E o nemulțumire față de creșterea influenței regionale a României” Trump, noi recomandări în privinţa vaccinării copiilor și falsa legătură cu autismul „Tronul de Fier” în Biroul Oval. Casa Albă a mutat „Urzeala Tronurilor” la Washington, într-un clip generat cu AI Legea salarizării. Dragoș Pîslaru anunță schimbări majore pentru Educație și Sănătate: Totul depinde acum de responsabilitatea politică Cutremurul din Columbia, prin ochii unei românce: „Am văzut că a durat 20-30 de secunde. Mie mi s-a părut mai mult” Bilanțul cutremurului din Columbia urcă la 132 de morți și sute de răniți. Mărturii după cel mai puternic seism din ultimii ani Cutremur puternic în Columbia: Cel puțin 111 morți și mai multe clădiri prăbușite. Guvernul a decretat stare de urgenţă 1492 - DECADENȚĂ LA VATICAN Rodrigo Borgia, un cardinal foarte influent, a fost ales Papă și își ia numele de Alexandru al VI-lea. Din cauza lui, numele „Borgia” este sinonim cu desfrâul și nepotismul.El a scandalizat opinia publică de atunci pentru că a recunoscut că are numeroși copii cu diverse amante. Cesare și Lucreția Borgia sunt, poate, cei mai cunoscuți.Ca Papă, Rodrigo Borgia a influențat politica papalității ca să își îmbogățească familia de origine spaniolă. Din acest motiv, familiile italiene Medici și Sforza l-au urât. 106 - DACIA ROMANĂPartea de sud-vest a Daciei devenea în mod oficial o provincie a Imperiului Roman. O diplomă militară găsită în ruinele cetății Porolissum din Sălaj atestă acest fapt.Dacia a devenit provincie în ziua în care s-a terminat al doilea război daco-roman. În primele decenii, provincia a fost controlată direct de împărat, printr-un guvernator.Dacia a fost printre cuceririle făcute de împăratul Traian. Acesta a dus Imperiul Roman în punctul de maximă expansiune teritorială. Roma a controlat Dacia 165 de ani.1999 - ECLIPSĂ DE SOAREPentru ultima dată în secolul XX, planeta a putut vedea o eclipsă totală de Soare. Punctul maxim al acestui fenomen astronomic a fost deasupra României.Eclipsa din 1999 nu a fost ieșită din comun ca durată, dar a fost văzută de un număr mai mare ca niciodată de oameni. A putut fi observată clar din Europa și Asia.În săptămânile de dinainte de eclipsă, s-au scos pe piață ochelari speciali pentru observat fenomenul. România a emis o bancnotă specială dedicată eclipsei din 1999. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de... 2 Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo... 3 „Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat... 4 Bărbat prins de radar cu 172 kmh pentru că își ducea la spital tatăl muşcat de câine. Ce... 5 MAE rus atacă România după ce țara noastră a cumpărat Portul Giurgiulești din Republica...