Digistoria

2020 - COVID-19 FACE PRIMA VICTIMĂ

Autoritățile din Wuhan, China, anunțau primul deces „oficial” din cauza COVID-19. Era vorba de un bărbat de 61 de ani, client al pieței de pește unde a apărut virusul.

Anunțul a fost făcut cu o zi înainte de cea mai mare sărbătoare a Chinei, când sute de milioane de oameni se înghesuie în trenuri ca să meargă în satele de origine.

În ciuda decesului, autoritățile chineze au anunțat că virusul se transmite de la om la om abia pe 20 ianuarie. COVID-19 a ucis peste 7.1 milioane de oameni, oficial.

1922 - ȘANSĂ LA VIAȚĂ

Acum 104 ani, Leonard Thompson, un băiat de 14 ani din Canada, devenea prima persoană din lume care primea insulină pentru tratarea diabetului de tip 1.

Adolescentul era pe moarte, la un spital pentru copii din Toronto. Soluția din prima injecție avea o impuritate, ce a provocat o reacție alergică. A doua doză a fost bună.

Viața lui Leonard a fost salvată datorită insulinei create de doi cercetători canadieni cu câteva luni înainte. Înainte de insulină, cei cu diabet de tip 1 mureau în câteva zile.

1927 - BAZELE ACADEMIEI DE FILM

Louis B. Mayer, șeful studioului de film MGM, anunța crearea instituției care să rezolve conflictele de muncă din lumea filmului și care să schimbe imaginea industriei.

Mayer face anunțul în fața a 36 de oameni din industria filmului, pe care i-a invitat la un dineu în Los Angeles. Academia de film este instituția visată de Louis B. Mayer.

Academia acordă anual Premiile Oscar, care celebrează excelența în lumea filmului. Prima gală Oscar a avut loc în1929, la doi ani după anunțul ambițios al șefului MGM.

