Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 iulie

2010 FINALA VUVUZELELOR

Spania și Olanda s-au întâlnit la Johannesburg pentru finala campionatului mondial de fotbal. Din tribune, zeci de mii de vuvuzele au creat ambianța sonoră a meciului.

Fiecare fază importantă a fost marcată de sunetul acelor trompete de plastic asurzitoare, specifice Africii de Sud.

Spania a marcat singurul gol al meciului, în prelungiri.

Spania, campioana europeană en-titre atunci, a câștigat primul său titlu mondial. Olanda a ratat, a treia oară, cupa.

Aproape un miliard de oameni au urmărit finala la TV.

1995 - MASACRU ÎN BALCANI

Armata sârbilor bosniaci intră cu forța în Srebrenița, o localitate considerată sigură și păzită de trupe olandeze. Zeci de mii de civili refugiați erau în Srebrenița.

Seara, Ratko Mladici, comandantul armatei sârbilor din Bosnia, s-a plimbat triumfător prin oraș. A fost filmat când a zis „a venit momentul să ne răzbunăm pe musulmani”.

Masacrul a ținut până pe 31 iulie. 8.372 de oameni, băieți și bărbați bosniaci musulmani, au fost uciși și aruncați îngropi comune. Masacrul este considerat genocid.

1893 - FERMĂ DE PERLE

Japonezul Kokichi Mikimoto devenea primul om din istorie care a reușit să facă o perlă de cultură perfectă. Încercarea era să-l bage în faliment.

Japonezul a băgat o bucată de sidef, ca sămânță, într-o stridie din genul care produce perle. Mikimoto a deschis un magazin de bijuterii în Tokyo ca să își vândă creația.

În prezent, 99% dintre perlele vândute pe piață sunt de cultură. Mikimoto a fost înnobilat de Împărat pentru invenția sa. Firma care îi poartă numele există și azi.

Editor : M.B.