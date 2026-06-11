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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 iunie

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1955 - TRAGEDIE PE CIRCUIT

În timpul cursei de 24 de ore de la Le Mans, o mașină Austin-Healey virează stânga brusc, ca să evite un impact, dar este lovită din spate de un Mercedes 300 SLR.

Impactul a avut loc chiar pe linia de start-sosire, unde erau cei mai mulți oameni. Mașina Mercedes zboară cu 200 km/h în tribune și se rupe în mai multe bucăți.

Pilotul și 83 de spectatori au fost uciși. 120 de persoane au fost rănite. Este cel mai grav accident din istoria sportului cu motor. Tot momentul a fost filmat.

1962 - SINGURA EVADARE DE LA ALCATRAZ

Frank Morris și frații John și Clarence Anglin au reușit ce nimeni altcineva nu a putut. Au evadat din Alcatraz. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu cei trei.

Au ieșit din închisoare prin conductele de ventilație și au plecat de pe insulă cu o barcă gonflabilă. În paturi au pus manechine de hârtie, ca paznicii să nu le descopere lipsa.

Alarma s-a dat abia a doua zi. Nu se știe dacă cei trei au ajuns la țărm. Ei încă sunt pe lista de Most Wanted. Dacă ar mai trăi, toți trei ar avea peste 90 de ani.

1963 - CLEOPATRA „FALIMENTEAZĂ” HOLLYWOOD

După luni de controverse și scandaluri, în SUA avea loc premiera filmului „Cleopatra”. Producția devenise cea mai scumpă din istorie iar studioul aproape a falimentat.

Filmările au fost marcate de întârzieri, accidente și probleme medicale. În acest timp, Elizabeth Taylor și Richard Burton au început o relație. Ambii erau căsătoriți.

Relația celor doi a șocat opinia publică și a făcut înconjurul lumii. Scandalul aproape că eclipsează filmul care a intrat apoi în istorie pentru decorurile gigantice.

Editor : C.S.

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