digistoria

1855 - Înmormântarea „Măcelarului Bill”

William Poole, cunoscut drept „Măcelarul Bill”, liderul bandei „Bowery Boys”, este îngropat în Brooklyn. Era cea mai mare înmormântare din istoria New York-ului.

La mormânt vin peste 150 de trăsuri și 6.000 de oameni. Bill fusese ucis cu două săptămâni în urmă de o bandă rivală. Mormântul său a fost nemarcat până în anul 2003.

Banda lui Bill a fost implicată în zeci de acte de violență împotriva imigranților irlandezi, dar și a rivalilor. Era totodată o figură influentă în politica de extremă dreaptă.

2004 - Terorism în inima Spaniei

Zece explozii au avut loc aproape simultan în patru trenuri care intrau în gara Atocha din Madrid. Era ora de vârf, iar vagoanele erau pline cu navetiști.

Bombele au ucis 193 de oameni, inclusiv 16 români. Este cel mai grav atentat terorist din istoria Spaniei. Făptașii au fost un grup de teroriști din al-Qaida.

Atentatul a fost răzbunare pentru implicarea Spaniei în războaiele din Irak și Afganistan. 21 de oameni au fost găsiți vinovați. Doi au primit 40.000 de ani de închisoare.

2011 - Cutremur și tsunami

La ora 14:46 un cutremur de magnitudine 9 a zguduit coasta de est a Japoniei. Pământul s-a mișcat 6 minute. Seismul a provocat și un tsunami cu valuri de 40 de metri.

A fost cel mai puternic cutremur din istoria Japoniei. Aproape un milion de clădiri au fost distruse total sau parțial. Peste 19.000 de oameni au fost uciși.

Cutremurul și valul seismic care a urmat a declanșat accidentul nuclear de la centrala Fukushima, al doilea cel mai grav accident de acest fel din istorie.

