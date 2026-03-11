Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 martie Data actualizării: 11.03.2026 08:08 Data publicării: 11.03.2026 07:33 Din articol 1855 - Înmormântarea „Măcelarului Bill” 2004 - Terorism în inima Spaniei 2011 - Cutremur și tsunami „Este un simbol al puterii”. Istoria de 200 de ani a tronului pe care au stat ultimii domnitori ai Moldovei. Cum arată astăzi De ce au nevoie SUA de mai multe trupe și avioane în România. General: „Aplică legile luptei armate” Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, în România. Președintele ucrainean va avea o întrevedere cu Nicușor Dan Daniel Dăianu avertizează: Un război prelungit în Orientul Mijlociu ar provoca un șoc energetic global Medicul demis după scandalul de la centrul de arși Floreasca îl dă în judecată pe ministrul Sănătății Patru din zece funcții de conducere în România sunt ocupate de femei. Ce le diferențiază de bărbații lideri Povestea lui Gobi, barza care și-a petrecut iarna într-un sat din județul Covasna. Localnicii au adoptat-o Orașul în care câinii-roboți patrulează pe străzi și promovează curățenia. Localnicii sunt sceptici Fritz: PSD vrea să finanțeze tot pachetul social, dar fără să spună de unde vin banii 1855 - Înmormântarea „Măcelarului Bill”William Poole, cunoscut drept „Măcelarul Bill”, liderul bandei „Bowery Boys”, este îngropat în Brooklyn. Era cea mai mare înmormântare din istoria New York-ului. La mormânt vin peste 150 de trăsuri și 6.000 de oameni. Bill fusese ucis cu două săptămâni în urmă de o bandă rivală. Mormântul său a fost nemarcat până în anul 2003.Banda lui Bill a fost implicată în zeci de acte de violență împotriva imigranților irlandezi, dar și a rivalilor. Era totodată o figură influentă în politica de extremă dreaptă.2004 - Terorism în inima SpanieiZece explozii au avut loc aproape simultan în patru trenuri care intrau în gara Atocha din Madrid. Era ora de vârf, iar vagoanele erau pline cu navetiști. Bombele au ucis 193 de oameni, inclusiv 16 români. Este cel mai grav atentat terorist din istoria Spaniei. Făptașii au fost un grup de teroriști din al-Qaida.Atentatul a fost răzbunare pentru implicarea Spaniei în războaiele din Irak și Afganistan. 21 de oameni au fost găsiți vinovați. Doi au primit 40.000 de ani de închisoare.2011 - Cutremur și tsunamiLa ora 14:46 un cutremur de magnitudine 9 a zguduit coasta de est a Japoniei. Pământul s-a mișcat 6 minute. Seismul a provocat și un tsunami cu valuri de 40 de metri.A fost cel mai puternic cutremur din istoria Japoniei. Aproape un milion de clădiri au fost distruse total sau parțial. Peste 19.000 de oameni au fost uciși.Cutremurul și valul seismic care a urmat a declanșat accidentul nuclear de la centrala Fukushima, al doilea cel mai grav accident de acest fel din istorie. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia 2 Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și... 3 Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în... 4 Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în... 5 Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...