Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 martie

Data actualizării: Data publicării:
digistoria
Din articol
1855 - Înmormântarea „Măcelarului Bill” 2004 - Terorism în inima Spaniei 2011 - Cutremur și tsunami

1855 - Înmormântarea „Măcelarului Bill”

William Poole, cunoscut drept „Măcelarul Bill”, liderul bandei „Bowery Boys”, este îngropat în Brooklyn. Era cea mai mare înmormântare din istoria New York-ului.

La mormânt vin peste 150 de trăsuri și 6.000 de oameni. Bill fusese ucis cu două săptămâni în urmă de o bandă rivală. Mormântul său a fost nemarcat până în anul 2003.

Banda lui Bill a fost implicată în zeci de acte de violență împotriva imigranților irlandezi, dar și a rivalilor. Era totodată o figură influentă în politica de extremă dreaptă.

2004 - Terorism în inima Spaniei

Zece explozii au avut loc aproape simultan în patru trenuri care intrau în gara Atocha din Madrid. Era ora de vârf, iar vagoanele erau pline cu navetiști.

Bombele au ucis 193 de oameni, inclusiv 16 români. Este cel mai grav atentat terorist din istoria Spaniei. Făptașii au fost un grup de teroriști din al-Qaida.

Atentatul a fost răzbunare pentru implicarea Spaniei în războaiele din Irak și Afganistan. 21 de oameni au fost găsiți vinovați. Doi au primit 40.000 de ani de închisoare.

2011 - Cutremur și tsunami

La ora 14:46 un cutremur de magnitudine 9 a zguduit coasta de est a Japoniei. Pământul s-a mișcat 6 minute. Seismul a provocat și un tsunami cu valuri de 40 de metri.

A fost cel mai puternic cutremur din istoria Japoniei. Aproape un milion de clădiri au fost distruse total sau parțial. Peste 19.000 de oameni au fost uciși.

Cutremurul și valul seismic care a urmat a declanșat accidentul nuclear de la centrala Fukushima, al doilea cel mai grav accident de acest fel din istorie.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tron domnitori moldova
„Este un simbol al puterii”. Istoria de 200 de ani a tronului pe care au stat ultimii domnitori ai Moldovei. Cum arată astăzi
Digi 24_2026_03_10_06_44_09
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 martie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 martie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 martie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 martie
Recomandările redacţiei
instalații de încărcare a petrolului pe insula Kharg, Iran / imagine din satelit cu insula Kharg
Insula petrolului ce ține în viață regimul de la Teheran. De ce Trump...
aeronave f-35
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul...
IRAN HORMOZGAN MINAB ELEMENTARY SCHOOL DEATH RISING
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de...
CSAT
CSAT analizează, astăzi, dislocarea temporară în România a unor...
Ultimele știri
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
Incendiu puternic la o fabrică de polistiren din Arad. A fost emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens
UE pune presiune pe Bienala de la Veneția: participarea Rusiei ar putea aduce sancțiuni. „Cultura nu e platformă pentru propagandă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
Jucătorul de la Rapid care l-a șocat cu apariția sa pe Dan Șucu: “Arăta ca o focă! A venit cu 10 kg mai gras” 
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Ironii dinspre Craiova pentru Mirel Rădoi: „Vorbeai de Rotaru, dar te duci acolo unde știi…”. Își riscă...
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
Ce riscă un proprietar dacă chiriașul acumulează restanțe la întreținere? Cum se pot recupera banii
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
Decizie de ultimă oră despre creșterea pensiilor. Urmează o bătălie în Parlament. Ce pot să spere pensionarii?
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026