Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 noiembrie Data publicării: 11.11.2026 08:25 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Ministrul Muncii, despre salariul minim și angajații străini: Ce soluții are Guvernul pentru creșterea veniturilor Nicușor Dan a început să râdă când presa i-a cerut opinia despre Ilie Bolojan. Ce a răspuns în cele din urmă Nicuşor Dan: Există mai multe informaţii interesante despre parcursul lui Călin Georgescu şi care nu sunt în spaţiul public Un poliţist a ajuns inconștient la spital după ce a intrat cu maşina în remorca unui TIR. Cum s-a produs accidentul Meniurile din spitale, verificate. Manager: Dacă știe cineva să facă mâncare de 22 de lei, trei mese pe zi, să vină în locul meu Un turist rătăcit în Munții Parâng a fost salvat de jandarmii montani și salvamontiști după 10 ore de căutări Mai sunt trei zile până când începe Târgul de Crăciun din Craiova. Hotelurile sunt aproape sold-out. Cât costă un city-break Șoferii pe contrasens, fenomen național. Cum încearcă autoritățile din vestul țării să-i oprească. Ce faci dacă, totuși, ai greșit Lider PSD, despre comasările voluntare: Săptămâna viitoare o să apară textul propus de Guvern. O analiză a criteriilor, făcută cu AI 1918 - SFÂRȘITUL MARELUI RĂZBOI Germania și puterile Antantei semnează într-un vagon de tren din pădurea Compiègne un armistițiu care avea să ducă la finalul Primului Război Mondial.Cu un minut înainte de ora 11 în a 11-a zi din cea de-a 11-a lună a anului, se trăgea ultimul glonț al unui război care a dus la moartea a 9 milioane de soldați.„Războiul care va pune capăt tuturor războaielor” se sfârșise, iar întreaga lume a ieșit pe străzi pentru a celebra pacea. Aceasta avea să dureze doar 20 de ani. 1993 - ZIUA BURLACILORZiua persoanelor singure (Singles Day) a fost sărbătorită prima dată în 1993, de patru studenți chinezi care au ales data de 11.11 pentru a simboliza patru „burlaci”.Sărbătoarea simboliza individualitatea. Pe măsură ce a devenit un fenomen cultural național, giganții comerciali au transformat ziua într-un eveniment de cumpărături.Singles Day a devenit cea mai mare zi de cumpărături online, depășind Black Friday. În 2023, vânzările au depășit 236 de miliarde de dolari.1865 - MEDICUL EROUMary Edwards Walker este prima femeie din istoria SUA care a primit Medalia de Onoare. A fost premiată pentru activitatea de chirurg în timpul războiului civil.Considerată o rebelă, Mary a fost prima femeie care a absolvit Colegiul Medical din Syracuse. Cu toate astea, spitalele refuzau să o angajeze, pe motiv că era femeie.A ajuns ulterior în Armată, unde trata soldații pe front. Mary mergea inclusiv în spatele liniilor inamice pentru a trata civilii care nu mai aveau la cine să meargă. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cum va fi vremea de Crăciun. Meteorolog ANM: „Este posibil să avem strat de zăpadă nu... 2 Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la... 3 Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar... 4 Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea... 5 Nicușor Dan, conferință de presă maraton la Cotroceni, despre buget, guvernare, AUR...