Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 octombrie

Data publicării:
digistoria
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

1982 - ISTORIE DIN ADÂNCURI

Nava-amiral a lui Henric al VIII-lea este ridicată la suprafață, după ce timp de trei secolea stat pe fundul strâmtorii Solent, care desparte insula Wight de restul Angliei.

A fost una dintre cele mai complexe și scumpe operațiuni de acest fel din istorie. Totodată, a reprezentat un uriaș punct de cotitură în domeniul arheologiei marine.

Epava Mary Rose a scos la iveală o adevărată capsulă a timpului. La bord au fost găsite arme, provizii și obiecte care arată cum era viața oamenilor din secolul al XVI-lea.

1973 – KILLER QUEEN

Trupa britanică Queen lansează primul hit: Killer Queen. Melodia este compusă de Freddie Mercury. Ajunge pe locul 2 în topurile din UK și urcă pe 12 în Billboard 100 în SUA.

Freddie a spus că versurile sunt despre o curtezană de lux. Melodia începe cu o frază atribuită Mariei Antoaneta: „Să mănânce cozonac”. Ele au fost scrise înaintea melodiei.

Killer Queen a fost un moment de cotitură pentru Queen. Melodia a apărut frecvent în concertele trupei britanice. Katy Perry a spus că acest cântec i-a influențat cariera.

2000 - NAVETA SPAȚIALĂ AJUNGE LA 100

De la centrul spațial Kennedy din Florida a început, acum 26 de ani, misiunea cu numărul 100 pentru navetele spațiale ale SUA. Naveta Discovery a avut onoarea.

La bordul misiunii STS-92 erau șapte astronauți, șase americani și un japonez. Naveta Discovery a transportat noi piese pentru Stația Spațială Internațională.

În total, navetele spațiale NASA au făcut 133 de misiuni complete. Două navete au fost distruse în zbor: Columbia și Challenger. SUA au oprit zborurile cu navete în 2011.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
elena mateescu, sefa anm
1
Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și...
Colaj foto Profimedia
2
Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei...
Oil refinery in Moscow hit by large-scale Ukrainian drone attack, mayor says
3
SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă...
Vladimir Putin.
4
Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
Luminile de avarie. Inquam Photos George Călin
5
Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute...
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Digi Sport
Și-a înșelat soțul cu Dan Alexa și a spus totul: ”Sunt o trădătoare” / ”Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 octombrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 octombrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 8 octombrie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 7 octombrie
Digi 24_2026_10_06_05_57_41
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 6 octombrie
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte...
2026-10-05-3845
Luca Niculescu a anunțat direcțiile programului său de guvernare...
Sardinia
Satul din Sardinia care ar putea deveni o nouă „zonă albastră” a...
paul stanescu
Ce spune Paul Stănescu despre zvonurile că ar pleca de la PSD în AUR...
Ultimele știri
El Nino ar putea schimba vremea în Europa. Ce legătură există între încălzirea Pacificului și riscul de ger la iarnă
Cearta miliardarilor. Motivul pentru care Elon Musk îl atacă pe cel mai bogat om din Asia
„Zarurile au fost aruncate”: Un sondaj POLITICO arată că nici sfârșitul războiului sau ieftinirea benzinei nu-i va salva pe republicani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii încep să vină pentru 4 zodii după 10 octombrie 2026. Următoarele șase luni le pot schimba viața
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult...
Fanatik.ro
Gigi Becali, nemilos cu Anghel și Edi Iordănescu după întâlnirea de pe Arena Națională! „Trebuiau să vină ei...
editiadedimineata.ro
Consumul de droguri în presa din România: 68,5% dintre materiale pun accentul pe criminalizare
Fanatik.ro
De ce a ales, de fapt, Gică Popescu să vină la Dinamo și nu la Universitatea Craiova! Dezvăluirea făcută după...
Adevărul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Playtech
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul...
Digi FM
Șefa ANM, reacție după dezvăluirile Dianei Buzoianu legate de cumpărăturile de lux: "În 12 august am depus o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ea este românca abordată de Lamine Yamal: "Iubitul meu mi-a zis să-i scriu"
Pro FM
Val de reacții după ce Bianca Censori a apărut într-o nouă ținută provocatoare. Topul nu i-a acoperit bustul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Scandal între Halle Berry și Olivier Martinez. El o acuză că l-a agresat pe fiul lor, ea dă replica: "Eu sunt...
Adevarul
De ce evită Nicușor Dan să-l desemneze pe Sorin Grindeanu premier. Explicaţiile unui expert în economie...
Newsweek
Pensiile nu au fost indexate doi ani. Pot fi recuperați banii? Un avocat spune cum pot acționa pensionarii
Digi FM
George Clooney, eclipsat de eleganța soției sale. Amal, spectaculoasă într-o rochie strălucitoare, cu umerii...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământ şi Marte sunt vecine, dar s-au format în mod diferit. „O adevărată muncă de detectiv să afli ce s-a...
Digi Animal World
Turiștii de pe o plajă din Australia, șocați de o creatură ieșită din ocean. Este considerată „cea mai...
Film Now
Brooke Shields, în costum de baie fără bretele, la 61 de ani: "Cea mai frumoasă din lume". S-a aventurat în...
UTV
Mincu s-a căsătorit civil la doi ani de la divorț. „Și pentru o clipă, totul s-a oprit”