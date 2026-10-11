Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 octombrie Data publicării: 11.10.2026 07:02 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori” Un sutien de lux, parfumuri și poșete, cumpărate de pe cardul ANM. Diana Buzoianu: „Conducerea ar trebui să îşi dea astăzi demisia” Vremea se schimbă radical: ploi și vânt puternic în toată țara. Unde sunt așteptate ninsori Caz revoltător la un meci de fotbal pentru juniori: un copil a fost strâns de gât de antrenor, după o pasă greşită. Ce spune bărbatul „Supat”, „colivăreasă” și „vamaioți”, cuvintele din DOOM3 care stârnesc dezbateri online. Rodica Zafiu explică de ce apar în dicționar Studiile confirmă: pisicile aduc fericirea Cutremur puternic de 7,7 în Panama: scene de panică și drumuri prăbușite. „Ne confruntăm cu o catastrofă de proporții” Ironia dosarului „10 august”: faptele se prescriu astăzi, apelul are loc săptămâna viitoare „Toate opțiunile sunt pe masă”. Luca Niculescu ia în calcul un guvern politic, tehnocrat sau hibrid. Când va depune lista miniștrilor 1982 - ISTORIE DIN ADÂNCURI Nava-amiral a lui Henric al VIII-lea este ridicată la suprafață, după ce timp de trei secolea stat pe fundul strâmtorii Solent, care desparte insula Wight de restul Angliei.A fost una dintre cele mai complexe și scumpe operațiuni de acest fel din istorie. Totodată, a reprezentat un uriaș punct de cotitură în domeniul arheologiei marine.Epava Mary Rose a scos la iveală o adevărată capsulă a timpului. La bord au fost găsite arme, provizii și obiecte care arată cum era viața oamenilor din secolul al XVI-lea. 1973 – KILLER QUEENTrupa britanică Queen lansează primul hit: Killer Queen. Melodia este compusă de Freddie Mercury. Ajunge pe locul 2 în topurile din UK și urcă pe 12 în Billboard 100 în SUA.Freddie a spus că versurile sunt despre o curtezană de lux. Melodia începe cu o frază atribuită Mariei Antoaneta: „Să mănânce cozonac”. Ele au fost scrise înaintea melodiei.Killer Queen a fost un moment de cotitură pentru Queen. Melodia a apărut frecvent în concertele trupei britanice. Katy Perry a spus că acest cântec i-a influențat cariera.2000 - NAVETA SPAȚIALĂ AJUNGE LA 100De la centrul spațial Kennedy din Florida a început, acum 26 de ani, misiunea cu numărul 100 pentru navetele spațiale ale SUA. Naveta Discovery a avut onoarea.La bordul misiunii STS-92 erau șapte astronauți, șase americani și un japonez. Naveta Discovery a transportat noi piese pentru Stația Spațială Internațională.În total, navetele spațiale NASA au făcut 133 de misiuni complete. Două navete au fost distruse în zbor: Columbia și Challenger. SUA au oprit zborurile cu navete în 2011. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția șefei ANM după raportul Corpului de Control care a găsit cheltuieli pe haine și... 2 Trump anunță că va primi de la Putin milioane de tone de motorină, în urma unei... 3 SUA au amenințat Ucraina că vor întrerupe schimbul de informații dacă mai atacă... 4 Mesajul lui Vladimir Putin după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească 5 Butonul din mașină pe care șoferii sunt obligați să îl folosească. Situațiile prevăzute...