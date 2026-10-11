digistoria

1982 - ISTORIE DIN ADÂNCURI

Nava-amiral a lui Henric al VIII-lea este ridicată la suprafață, după ce timp de trei secolea stat pe fundul strâmtorii Solent, care desparte insula Wight de restul Angliei.

A fost una dintre cele mai complexe și scumpe operațiuni de acest fel din istorie. Totodată, a reprezentat un uriaș punct de cotitură în domeniul arheologiei marine.

Epava Mary Rose a scos la iveală o adevărată capsulă a timpului. La bord au fost găsite arme, provizii și obiecte care arată cum era viața oamenilor din secolul al XVI-lea.

1973 – KILLER QUEEN

Trupa britanică Queen lansează primul hit: Killer Queen. Melodia este compusă de Freddie Mercury. Ajunge pe locul 2 în topurile din UK și urcă pe 12 în Billboard 100 în SUA.

Freddie a spus că versurile sunt despre o curtezană de lux. Melodia începe cu o frază atribuită Mariei Antoaneta: „Să mănânce cozonac”. Ele au fost scrise înaintea melodiei.

Killer Queen a fost un moment de cotitură pentru Queen. Melodia a apărut frecvent în concertele trupei britanice. Katy Perry a spus că acest cântec i-a influențat cariera.

2000 - NAVETA SPAȚIALĂ AJUNGE LA 100

De la centrul spațial Kennedy din Florida a început, acum 26 de ani, misiunea cu numărul 100 pentru navetele spațiale ale SUA. Naveta Discovery a avut onoarea.

La bordul misiunii STS-92 erau șapte astronauți, șase americani și un japonez. Naveta Discovery a transportat noi piese pentru Stația Spațială Internațională.

În total, navetele spațiale NASA au făcut 133 de misiuni complete. Două navete au fost distruse în zbor: Columbia și Challenger. SUA au oprit zborurile cu navete în 2011.

Editor : Ș.R.