Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 octombrie

Data actualizării: Data publicării:
digistoria 11 octombrie

1982 - ISTORIE DIN ADÂNCURI

Nava-amiral a lui Henric al VIII-lea este ridicată la suprafață, după ce timp de trei secole a stat pe fundul strâmtorii Solent. A fost una dintre cele mai complexe și scumpe operațiuni de acest fel din istorie. Totodată, a reprezentat un uriaș punct de cotitură în domeniul arheologiei marine.

Epava navei Mary Rose a fost o adevărată capsulă a timpului. La bord au fost găsite arme, provizii și obiecte care au arătat cum era viața oamenilor din secolul XVI.

1973 - KILLER QUEEN

Trupa britanică Queen lansează primul hit: Killer Queen. Melodia este compusă de Freddie Mercury. Ajunge pe locul doi în topurile din UK și intră pe 12 în Billboard 100 în SUA.

Freddie a spus că versurile sunt despre o curtezană de lux. Melodia începe cu o frază atribuită Mariei Antoaneta: „Să mănânce tort”. Versurile sunt scrise înaintea melodiei.

Killer Queen a fost un moment de cotitură pentru Queen. Melodia a apărut frecvent în concertele trupei britanice. Katy Perry a spus că acest cântec i-a influențat cariera.

2000 - NAVETA SPAȚIALĂ AJUNGE LA 100

De la centrul spațial Kennedy din Florida începea misiunea cu numărul 100 pentru navetele spațiale ale Statelor Unite. Naveta Discovery are această onoare.

La bordul misiunii STS-92 erau șapte astronauți, șase americani și un japonez. Naveta Discovery a transportat noi piese pentru Stația Spațială Internațională.

În total, navetele spațiale NASA au făcut 133 de misiuni complete. Două navete au fost distruse în zbor: Columbia și Challenger. SUA au oprit zborurile cu navete în 2011.

