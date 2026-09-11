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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 septembrie

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2001 - ATAC TERORIST ÎN SUA 

La ora 08.46, un avion de pasageri coboară din cer și lovește unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. 17 minute mai târziu era lovit celălalt turn. 

Cu câteva ore înainte, 19 teroriști al-Qaida preluaseră controlul a patru aeronave comerciale. Două au lovit turnurile din New York. Al treilea a intrat în Pentagon. 

Al patrulea avion a căzut pe un câmp, după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În două ore, atentatele au luat vieţile a 2.977 de oameni, inclusiv cinci români. 

1978 - ATENTAT CU UMBRELA 

Scriitorul și disidentul bulgar Gheorghi Markov se stinge din viață într-un spital din Londra. Cu patru zile  înainte, fusese otrăvit când era pe podul Waterloo. 

Markov aștepta autobuzul când a simțit o durere ca o înțepătură în coapsa dreaptă. Când s-a întors, a văzut un bărbat care ridică o umbrelă de pe jos și urcă într-un taxi. 

La autopsie, în locul unde Markov a fost înțepat a fost găsită o sferă metalică cu două găuri. Se crede că sfera conținea ricin și că umbrela văzută de Markov a fost arma. 

9 - LEGIUNILE DISPĂRUTE 

O armată de barbari germani a distrus total trei legiuni romane, în pădurea Teutoburg din nordul Germaniei.  Bătălia este un punct de cotitură în istoria Europei. 

Roma a pierdut într-o zi 16.000 de soldați. De furie, împăratul Augustus și-a rupt hainele de pe el și ani de zile a strigat „Quinctilius Varus, dă-mi legiunile înapoi”. 

Din cauza înfrângerii, romanii nu se extind la nord de Rin. Triburile germane de acolo vor rămâne independente și, 400 de ani mai târziu, vor da lovitura de grație Romei. 

Editor : A.C.

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