digistoria

1961 - PRIMUL OM ÎN SPAȚIU

Acum 65 de ani sovieticul Iuri Gagarin devenea primul om care a ajuns în spațiul cosmic. A călătorit la bordul unei capsule Vostok, lansată de la cosmodromul Baikonur.

Iuri Gagarin a înconjurat Pământul o singură dată și s-a întors la sol. Toată misiunea a durat 108 minute. Gagarin, la 27 de ani, devenea o celebritate internațională.

Tânăr și mereu zâmbitor, Iuri Gagarin era o figură ideală pentru propaganda sovietică. Zborul lui în spațiu a fost o reușită istorică dar și o mare victorie pentru URSS.

1981 - ZBOR ÎN SPAȚIU

Statele Unite lansau, pentru prima dată, un nou tip de vehicul spațial, reutilizabil, care să facă zborurile pe orbită mai ieftine. E vorba de naveta spațială.

Columbia, prima navetă, a decolat de la centrul spațial Kennedy din Florida. Misiunea a durat 54 de ore. Naveta a aterizat ca un avion, la întoarcerea pe Pământ.

SUA au construit 6 navete spațiale, care au transportat echipament și oameni pe orbită în perioada 1977-2011. 2 navete au fost distruse, printre ele și Columbia.

1992 DISNEYLAND

Acum 34 de ani, în Marne-a-Vallée, în apropiere de Paris, s-a deschis Disneyland Paris, numit inițial Euro Disney Resort. Construcția parcului a durat patru ani.

Parcul se întinde pe o suprafață de 57 de hectare și a fost proiectat de Walt Disney Imagineering. Este similar cu Disneyland Park California și Magic Kingdom Florida.

Disneyland Paris este cea mai vizitată destinație turistică din Europa. În 2023, locul a generat un profit de 343 de milioane de dolari, în ciuda unor greve.

