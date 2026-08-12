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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 august

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1981 - PRIMUL PC DE CONSUM

Compania americană IBM a lansat primul computer personal din lume sau primul PC. Costa doar 1.565 $. Următorul computer din gama IBM costa 10.000 $.

IBM PC venea cu monitor și tastatură. Arhitectura lui era deschisă, așa că au apărut diverse programe și accesorii ale altor companii. Aparatul a avut și multe „clone”.

Vânzările au depășit așteptările IBM. Primul PC a stabilit modelul pentru noua eră a calculatoarelor. Majoritatea computerelor de astăzi sunt urmașe ale primului IBM PC.

1624 - CONSILIERUL REGELUI

Cardinalul Richelieu reușea să ajungă principalul consilier - echivalentul premierului de astăzi - al regelui Ludovic al XIII-lea al Franței. A fost în funcție 18 ani.

Richelieu este unul dintre cei mai influenți indivizi din istoria Franței. În mandatul său, a centralizat puterea în mâinile regelui și a redus privilegiile aristocrației.

El este considerat inventatorul cuțitului de masă cu vârf rotunjit. A vrut să-i scape pe invitații șăi de obiceiul de a se scobi în dinți, în timpul mesei, cu cuțitele ascuțite.

2000 - DEZASTRU ÎN ADÂNCURI

Submarinul nuclear Kursk, unul dintre cele mai noi din flota Rusiei, a explodat și s-a scufundat în Marea Barents. Comandanții ruși au realizat problema foarte târziu.

Patru zile s-au chinuit rușii să salveze echipajul. Abia în a cincea zi, Putin a acceptat ajutor internațional. Niciunul dintre cei 118 marinari de pe Kursk nu a supraviețuit.

Kursk participa la primul exercițiu naval major de după căderea URSS. Vladimir Putin, la putere de mai puțin de un an, și-a continuat vacanța, în ciuda tragediei.

Editor : Ș.R.

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