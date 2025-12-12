Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 decembrie Data publicării: 12.12.2025 09:36 „Fără împrumuturi nu se poate”. Sărbători pe datorie pentru mii de români. Cum arată masa de Crăciun „pe caiet” Universitatea din România care acoperă din fonduri proprii, pentru 100 de studenți, banii de burse tăiați de Guvern. Ce sume oferă Spiritul Crăciunului a ajuns și în Cazinoul din Constanța. Cum arată decorul de sărbătoare: „Are un iz regal” Radu Marinescu, după ce USR a cerut demiterea șefului DNA: „Ministrul Justiției nu poate acționa disciplinar” Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un coleg Transnistria, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării. General: „O zonă de interes” a lui Putin Manifestație pentru independența Justiției, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii. Protest și în Cluj Cum a ajuns un tânăr italian care voia să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova tocmai în Polonia Nicușor Dan anunță că se lucrează „la un raport cu date despre problemele din justiție”: Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie 1977 - ERA DISCO „Saturday Night Fever” debuta pe ecranele cinematografelor din SUA, fiind un hit instant. John Travolta a hipnotizat publicul cu mișcările de dans disco.Magia filmului a fost completată de coloana sonoră prin melodii ale trupei Bee Gees și alte hituri disco ale vremii. Filmul a influențat cultura pop de la finalul anilor '70.„Saturday Night Fever” a popularizat muzica disco și l-a transformat pe John Travolta într-un star internațional. Cu un buget de 3,5 mil. $, filmul a încasat 237 mil. $. 2000 - PREȘEDINTE DECIS DE TRIBUNALCurtea Supremă a Statelor Unite anunța decizia prin care George W. Bush câștiga președinția. A fost un punct de cotitură pentru istoria țării și a lumii.În Florida, singurul stat rămas indecis, diferența între Bush și rivalul democrat, Al Gore, era de câteva voturi. Autoritățile statale au cerut o renumărare manuală.Curtea Supremă s-a opus însă, deoarece nu mai era timp. George Bush a fost declarat câștigător în Florida, iar asta i-a adus suficienți electori pentru a câștiga președinția.2021 - NOUL CAMPION FORMULA 1Olandezul Max Verstappen devenea campion mondial de Formula 1, după o cursă dramatică și controversată în Abu Dhabi. Era primul lui titlu.Max Verstappen și Lewis Hamilton erau la egalitate de puncte înainte de ultima cursă din calendar. Britanicul a condus mare parte din Marele Premiu decisiv.Dar un safety-car cu câteva ture înainte de final, decizii controversate ale comisarilor de cursă și o eroare de strategie i-au permis lui Max Verstappen să câștige. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel... 2 Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul... 3 Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem... 4 Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea... 5 Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...