Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 februarie Data publicării: 12.02.2026 08:07

1994 - JAF ÎN TIMPUL JOCURILOR OLIMPICEÎn timp ce Jocurile Olimpice de Iarnă se deschideau în orașul Lillehammer, la 200 km mai la sud, doi bărbați spărgeau muzeul de artă din Oslo și furau „Țipătul". Hoții au lăsat în urmă un bilet pe care scria „Vă mulțumim pentru securitatea slabă". Pictura lui Edvard Munch fusese mutată din locul obișnuit cu prilejul JO de Iarnă. Muzeul norvegian a refuzat să le dea hoților 1 milion $ ca să primească tabloul înapoi. „Țipătul" lui Munch a fost recuperat de poliție în mai 1994. Tabloul era intact. 1988 - INCIDENT ÎN MAREA NEAGRĂUn crucișător american își exercita dreptul de liberă trecere prin apele teritoriale sovietice de lângă Crimeea. URSS trimit propriile nave să intercepteze vasul american.O fregată sovietică a Flotei Mării Negre acroșează USS Yorktown. O altă fregată sovietică lovește încet un distrugător american care însoțea crucișătorul Yorktown. Incidentele s-au întâmplat la circa 20 km de coasta de sud a Crimeei. Crucișătorul SUA a suferit pagube minore. Din fericire, acest moment dramatic a fost rezolvat diplomatic.2002 - ADUS ÎN FAȚA JUSTIȚIEITribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie începea procesul lui Slobodan Miloșevici. Fostul lider de la Belgrad a decis să se apere singur, fără avocați. Doi ani le-a luat procurorilor să își prezinte acuzațiile legate de războaiele din Croația, Bosnia și Kosovo. Procesul a fost urmărit cu atenție în fosta Iugoslavie.Slobodan Miloșevici a pledat nevinovat. Formal, nu a fost condamnat niciodată. Liderul iugloslav a murit în celula sa de la Haga în 2006, înainte să se dea un verdict final.