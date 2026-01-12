Digistoria

1990 - PARTIDUL COMUNIST E INTERZIS

România devine primul membru al Tratatului de la Varșovia care interzice partidul comunist. Totul a început cu proteste față de noua putere instalată după Revoluţie.

Oamenii scandau în stradă „jos Comunismul” și cereau ca foștii membri ai PCR să fie eliminați din funcțiile de conducere. Frontul Salvării Naționale a intrat în panică.

Ion Iliescu adoptă în cele din urmă un decret pentru interzicerea partidului comunist. Asta nu i-a oprit însă pe unii membri să-și caute salvarea politică în alte locuri.

2010 - CUTREMUR DEVASTATOR

Acum 16 ani, la 16:53, centrul orașului Port-au-Prince, capitala statului Haiti, a fost zguduit de unda de șoc a unui cutremur de magnitudine 7. Seismul a fost devastator.

Înainte de cutremur, infrastructura haitiană era oricum cu probleme. Asta a agravat dezastrul provocat de seism. Cutremurul principal a fost urmat de 52 de replici.

Între 100.000 și 316.000 de oameni au murit. Un sfert de milion de clădiri s-au prăbușit. Nici până în prezent nu au fost reparate toate pagubele provocate de seism.

1966 - BATMAN APARE LA TV

Canalul american ABC difuza primul episod din serialul „Batman”. Adam West juca rolul principal, iar Robin era jucat de Burt Ward. Era prima apariție TV a supereroului.

Serialul a devenit imediat popular și a marcat un fenomen al culturii pop. În cele 120 de episoade, Batman și Robin se luptă pentru a salva Gotham de infractori.

Batman face parte din universul benzilor desenate DC. Este unul dintre cele mai populare personaje și este recunoscut ca unul dintre puținii eroi fără superputeri.

