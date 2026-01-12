Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 ianuarie Data publicării: 12.01.2026 08:10 „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezervele de gaze Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu Ce se va întâmpla după ce schema de plafonare a prețului la gaze naturale va expira. Bogdan Ivan: „Am pregătit alternativa” Ramzan Kadîrov este în stare gravă și trecut pe dializă, susțin ucrainenii. Kremlinul caută un nou șef al Ceceniei Camerele de gardă ale spitalelor din toată țara sunt pline de pacienți cu gripă sau infecții respiratorii. Apelul medicilor Telefoane de lux cumpărate din bani publici. Mai multe primării mici au dat mii de lei pe dispozitive de ultimă generație Guvernul vine cu explicații, după reacțiile negative privind majorarea taxelor și impozitelor locale: Banii rămân la primării Un sucevea și-a plătit impozitul cu 5 kilograme de monede Imagini spectaculoase: Săpături în versant pe șantierul autostrăzii A1 Sibiu-Pitești 1990 - PARTIDUL COMUNIST E INTERZIS România devine primul membru al Tratatului de la Varșovia care interzice partidul comunist. Totul a început cu proteste față de noua putere instalată după Revoluţie.Oamenii scandau în stradă „jos Comunismul” și cereau ca foștii membri ai PCR să fie eliminați din funcțiile de conducere. Frontul Salvării Naționale a intrat în panică.Ion Iliescu adoptă în cele din urmă un decret pentru interzicerea partidului comunist. Asta nu i-a oprit însă pe unii membri să-și caute salvarea politică în alte locuri. 2010 - CUTREMUR DEVASTATORAcum 16 ani, la 16:53, centrul orașului Port-au-Prince, capitala statului Haiti, a fost zguduit de unda de șoc a unui cutremur de magnitudine 7. Seismul a fost devastator. Înainte de cutremur, infrastructura haitiană era oricum cu probleme. Asta a agravat dezastrul provocat de seism. Cutremurul principal a fost urmat de 52 de replici.Între 100.000 și 316.000 de oameni au murit. Un sfert de milion de clădiri s-au prăbușit. Nici până în prezent nu au fost reparate toate pagubele provocate de seism. 1966 - BATMAN APARE LA TVCanalul american ABC difuza primul episod din serialul „Batman”. Adam West juca rolul principal, iar Robin era jucat de Burt Ward. Era prima apariție TV a supereroului.Serialul a devenit imediat popular și a marcat un fenomen al culturii pop. În cele 120 de episoade, Batman și Robin se luptă pentru a salva Gotham de infractori.Batman face parte din universul benzilor desenate DC. Este unul dintre cele mai populare personaje și este recunoscut ca unul dintre puținii eroi fără superputeri. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte... 2 „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport... 3 Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale... 4 Departamentul de Stat solicită cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela 5 „Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de...