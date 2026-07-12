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Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 iulie

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Din articol
100 Î.Hr. SE NAȘTE IULIUS CAESAR 1962 THE ROLLING STONES 1789 - DISCURSUL CARE A DĂRÂMAT BASTILIA

100 Î.Hr. SE NAȘTE IULIUS CAESAR

Într-un cartier prosper din Roma și într-o familie de patricieni, s-a născut Gaius Iulius Caesar, omul care va schimba lumea. Familia lui susținea că are origine divină.

Strămoșul legendar al clanului era Julus, fiul lui Aeneas, fondatorul cetății Alba Longa și copil al zeiței Venus. Chiar și așa, familia nu avea o mare influență politică în epocă.

Puține lucruri sunt cunoscute despre copilăria lui Iulius Caesar. Chiar și cronicarii antici încep cu adolescența lui, când nu erau semne că va fi omul care să schimbe Roma.

1962 THE ROLLING STONES

Trupa britanică „The Rolling Stones” avea primul concert în Clubul „Marquee” de pe Oxford Street din Londra. Era începutul pentru una dintre cele mai longevive formații.

Trupa era formată din Mick Jagger (voce), Keith Richards (chitară), Brian Jones (chitară), Ian Stewart (pian), Dick Taylor (bas) și Tony Chapman (tobe).

În 64 de ani de carieră, „The Rolling Stones” au lansat 65 de albume, cu un total de peste 340 de melodii. În 1989 trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

1789 - DISCURSUL CARE A DĂRÂMAT BASTILIA

Jurnalistul radical francez Camille Desmoulins, enervat de decizia lui Ludovic al XVI-lea de a-l demite pe ministrul de finanțe Jacques Necker, ține un discurs.

Sare pe o masă din fața Cafe du Foy, o cafenea aflată în curtea Palais-Royal din Paris, și cere parizienilor să se înarmeze și să poarte cocarde, ca să se recunoască.

Desmoulins a vorbit cu pasiune și a înflăcărat audiența.

Pe 14 iulie, jurnalistul, alături de parizienii, atacă Hotel des Invalides ca să ia arme. Ulterior atacă Bastilia.

Editor : M.B.

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