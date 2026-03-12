digistoria

1947 - Doctrina Truman

Harry Truman, președintele SUA, a vorbit Congresului despre nevoia blocării expansiunii sferei de influență a URSS. Sovieticii nu mai erau aliați, ci dușmani.

Truman a spus că SUA trebuie să susțină toate popoarele libere, care sunt confruntate cu încercări de subjugare din partea unor grupări înarmate, susținute din străinătate.

În schimb, doctrina Truman a acceptat tacit ocupația URSS din Europa de Est. Scopul era să prevină o situație similară. Grecia și Turcia au fost primele țări ajutate.

1999 - NATO trece Cortina de Fier

Cehia, Ungaria și Polonia au devenit, acum 27 de ani, primele țări din blocul estic care au intrat în NATO. Toate trei făceau parte din așa-numitul grup de la Vișegrad.

Alianța nord-atlantică a trecut de Cortina de Fier fără să tragă vreun foc de armă. Cehia, Ungaria și Polonia au fost invitate să adere la NATO la summitul din 1997.

Slovacia, a patra țară din grupul Vișegrad, a ratat intrarea în NATO din cauza unui premier populist. Acesta a pierdut următoarele alegeri, tocmai din cauza eșecului.

2009 - Omul care a ruinat economia

Bernie Madoff își recunoaștea implicarea în frauda-simbol a crizei financiare din 2007-2008. Americanul, fost șef al NASDAQ, a pledat vinovat în 11 capete de acuzare.

„Îmi pare rău. Știu că nu vă ajută”, a zis Bernie Madoff victimelor sale în vara anului 2009, când a aflat sentința. Madoff a delapidat 65 mld. $ printr-o schemă piramidală.

El a devenit stereotipul finanțistului care a aruncat economia lumii în cea mai severă criză după 80 de ani. Bernie Madoff a murit în închisoare, în SUA, în 2021.

