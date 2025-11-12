1330 - BĂTĂLIA DE LA POSADA

Se sfârșește bătălia de la Posada, care a marcat independența Țării Românești față de coroana maghiară. Armata română a fost condusă de Basarab I.

El a atras armata maghiară într-o trecătoare îngustă. De sus, oastea română a început o rafală de săgeți și pietre asupra invadatorilor care nu au avut unde să fugă.

După patru zile de lupte intense, armata maghiară a fost zdrobită, iar regele maghiar Carol Robert de Anjou a scăpat, cu greu, schimbându-și hainele cu ale unui ofițer.

1966 - PRIMUL SELFIE ÎN SPAȚIU

Astonautul Buzz Aldrin imortalizează o imagine care avea să rămână în istorie drept primul selfie în spațiu, la sute de kilometri deasupra Pământului.

Imaginea a fost făcută cu zeci de ani înainte ca selfie-ul să devină un fenomen global, în timpul misiunii Gemini 12. Aceasta pregătea prima aselenizare a omenirii.

Fotografia, cu Aldrin în costum de astronaut și Planeta Albastră pe fundal a devenit un simbol al explorării spațiale, marcând progresul tehnologic al vremii.

1923 - ARESTAREA LUI HITLER

Adolf Hitler și susținătorii săi încearcă să răstoarne guvernul de la Munchen printr-un puci cunoscut drept „puciul de la berărie”. Planul eșuează, iar Hitler e arestat.

Condamnat la închisoare pentru trădare, Hitler începe să scrie „Mein Kampf”, manifestul politic care surprindea esența nazismului și viziunea sa pentru Germania.

Deși inițial a fost condamnat la cinci ani, Hitler este eliberat după nouă luni. Cu ajutorul noii notorietăți, în 1933 ajunge cancelar al Germaniei.

