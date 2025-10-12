1960 – PANTOFUL LUI HRUȘCIOV

În timpul discursului său de la reuniunea Adunării Generale a ONU, delegatul din Filipine acuză URSS că a „înghițit popoarele Europei de Est.

Liderul sovietic Nikita Hrușciov, care era în sală, a venit furios la prezidiu, l-a insultat pe filipinez. Când s-a întors la locul lui, oficialul din Filipine și-a continuat discursul.

În acel moment, Hrușciov și-a scos un pantof și a bătut cu putere în masa din fața sa. Unul dintre delegații României a continuat scandalul început de Hrușciov.

1960 – ASASINAT POLITIC CU KATANA

Un elev de 17 ani îl asasinează, cu o sabie de samurai, pe unul dintre cei mai influenți politicieni ai vremii. Băiatul acționează în timpul unui discurs ținut în Tokyo.

Asasinatul a fost surprins de televiziunile japoneze. De asemenea, un fotograf nipon a luat premiul Pulitzer cu o imagine care surprinde secundele de după atac.

Acest asasinat a schimbat soarta Japoniei deoarece socialiștii, care erau anti-SUA, pierd liderul care îi poate aduce la putere. Asasinul se predă și moare în închisoare.

1492 – COLUMB AJUNGE ÎN LUMEA NOUĂ

După trei luni pe mare, exploratorul Cristofor Columb ajunge la țărm. Credea că a sosit în Asia. Fără să știe însă, navigatorul ajunsese în Lumea Nouă.

Columb a debarcat pe o insulă pe care a numit-o San Salvador, undeva în ceea ce acum se numește Bahamas. După ceva timp, continuă călătoria și ajunge în Cuba.

Columb a făcut alte trei expediții către Lumea Nouă, dar nu va ajunge niciodată în America de Nord. Călătoriile lui Cristofor Columb au schimbat radical istoria lumii.

Editor : M.I.