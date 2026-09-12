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1940 - COMOARA DIN PEȘTERĂ

Într-o pădure din sudul Franței, în plin război, un băiat de 18 ani se plimba cu cățelul lui când atenția animalului a fost atrasă de o gaură lăsată de un copac dezrădăcinat.

Băiatul, Marcel Ravidat, s-a dus să vadă ce găsise câinele și a observat că gaura era intrarea într-o cavernă. Ravidat a chemat trei prieteni și au intrat împreună în cavernă.

Au găsit acolo 600 de picturi rupestre, vechi de 17.000 de ani. Erau reprezentate diverse animale și scene de vânătoare. Peștera Lascaux e azi în patrimoniul UNESCO.

1962 - CURSA CĂTRE LUNĂ

Într-un discurs la Universitatea Rice, președintele SUA, John F. Kennedy, a anunțat obiectivul țării: „Alegem să mergem pe Lună până la sfârșitul deceniului”.

În acel moment, URSS conducea detașat cursa spațială. Kennedy a propus Moscovei o misiune comună, dar a fost refuzat. Așa că americanii au continuat singuri misiunea.

Obiectivul impus de Kennedy a fost realizat pe 21 iulie 1969, la aproape 6 ani după moartea președintelui american. Doar SUA au reușit să pună oameni pe Lună.

2012 - REGE DESCOPERIT ÎN PARCARE

Rămășițele regelui Richard al III-lea al Angliei au fost găsite sub o parcare din Leicester. Acolo fusese biserica unde, cu 500 de ani înainte, a fost îngropat monarhul.

Richard al III-lea a fost ultimul rege York și unul dintre cei mai controversați regi englezi. Și acum este acuzat că și-a ucis nepoții în Turnul Londrei ca să ia tronul.

Regele a fost identificat după rănile suferite în luptă și cu ajutorul unui test ADN. În 2015, rămășițele lui Richard al III-lea au fost duse în Catedrala Leicester din UK.

Editor : Ș.A.

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