digistoria

2017 - MAMA TUTUROR BOMBELOR

SUA au folosit în luptă, pentru prima dată, cea mai mare bombă non-nucleară din arsenal. Numele armei este MOAB. De aici a apărut porecla „Mother of all bombs”.

Bomba are 10 tone și 9 metri lungime. E atât de mare încât a fost lansată dintr-un avion de transport Hercules. Ținta a fost o bază subterană montană a ISIS-K din Afganistan.

SUA au folosit MOAB deoarece nicio altă armă nu a afectat tunelurile folosite de teroriști. „Mama tuturor bombelor” a funcționat. 96 de teroriști au fost uciși în atac.

1953 - CIA INVESTIGHEAZĂ CONTROLUL MINȚII

Allen Dulles, directorul CIA de la acea vreme, semna ordinul pentru începerea programului MKUltra. Era un plan secret pentru găsirea de metode de control al minții.

Timp de 20 de ani, CIA a încercat diverse metode pentru spălarea creierului și controlul minții subiecților, de la droguri și hipnoză, până la electroșocuri și tortură.

Mii de americani și canadieni au fost cobai în aceste experimente, fără voia lor. CIA a început MKUltra pentru că agenția era convinsă că URSS face același lucru.

1964 - PREMIERĂ LA OSCARURI

Sidney Poitier a devenit primul bărbat de culoare care câștigă Oscarul pentru cel mai bun actor. A fost premiat pentru rolul din „Crinii Câmpului”, o dramă din 1963.

El a fost a doua persoană de culoare care a câștigat un Oscar. Prima a fost Hattie McDaniel, care a luat premiul în 1940 pentru rolul lui Mammy din „Pe aripile vântului”.

Sidney Poitier este considerat un deschizător de drum pentru actorii de culoare de la Hollywood și un simbol al luptei afro-americanilor pentru drepturi din anii 1960.

