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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 august

Data publicării:
digistoria
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1969 - PARADĂ PENTRU ASTRONAUȚI

Neil Armstrong, Buzz Aldrin și Michael Collins au primit, în New York, o paradă demnă de statutul lor de eroi. Trei ore și jumătate s-au plimbat astronauții Apollo prin oraș.

De la ferestrele zgârie-norilor din metropolă, oamenii au aplaudat și au aruncat cu confetti și hârtii. Asemenea ceremonii erau organizate doar în cazuri excepționale.

Echipajul Apollo 11 a plecat apoi la Chicago, unde a primit o paradă identică. Cei trei astronauți au încheiat ziua în Los Angeles, la o cină cu președintele Richard Nixon.

1961 - ZIDUL BERLINULUI

La primele ore ale dimineții, grănicerii est-germani au închis granița dintre Berlinul de Est și Berlinul de Vest. Simultan, a început construcția Zidului Berlinului.

Ziua este cunoscută în Germania drept „duminica de sârmă ghimpată”. Inițial, cele două părți din Berlin erau separate de sârmă, cărămizi și dale de beton armat.

Ulterior, a început construcția zidului propriu-zis. Înainte de închiderea graniței, 3,5 milioane de est-germani (20% din populație) au fugit în Vest, majoritatea prin Berlin.

2020 - ACORD DE PACE

Israel și Emiratele Arabe Unite au decis să stabilească relații diplomatice. A fost rezultatul unei înțelegeri mediate de Donald Trump și de Statele Unite.

Normalizarea relațiilor a venit și după ani de zile în care Israel și Emiratele Arabe Unite au lucrat, în secret, în domenii comune, precum combaterea influenței Iranului.

De asemenea, ambele țări sunt aliate ale SUA. Această înțelegere, numită Acordurile Abraham, este una dintre cele mai mari reușite diplomatice ale lui Donald Trump.

Editor : Ș.R.

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