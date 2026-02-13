Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 februarie

Data publicării:
digistoria


2017 - ASASINAT ÎNTRE FRAȚI

Kim Jong-nam, fratele dictatorului Kim Jong-un, este asasinat pe aeroportul Kuala Lumpur din Malaysia. Două femei îl expun unui agent neurotoxic extrem de puternic.

Kim Jong-nam a murit acolo. „Asasinele” fuseseră mințite de agenți nord-coreeni că participă la o farsă TV. Nu știau adevăratul plan. Kim Jong-nam era considerat un disident.

Fusese moștenitor al dictaturii de la Phenian până în 2001, când a fost prins intrând cu un pașaport fals în Japonia.Voia să vadă Disneyland. Așa a pierdut statutul privilegiat.

1849 - ROMÂNII ÎȘI CER DREPTURILE

Episcopul ortodox Andrei Șaguna conduce o delegație trimisă de Adunarea română de la Sibiu care merge la Viena. Românii vin în fața împăratului Franz Iosif I.

Delegația condusă de Andrei Șaguna prezintă monarhului„Petițiunea generală a fruntașilor români din Transilvania, Banat și Bucovina”. Se cereau drepturi pentru români.

Românii cereau formarea unui stat românesc în cadrul imperiului și administrație în română, printre altele. Demersul, deși fără succes, a fost un moment important.

1960 - FRANȚA DEVINE PUTERE NUCLEARĂ

Fraa a devenit a patra țară din lume care a testat o bombă nucleară. Arma a fost detonată în deșertul din Algeria, pe atunci o colonie franceză care dorea libertate.

Presa nu a avut voie, dar un martor a relatat pentru ziar că întreg deșertul a fost luminat de o flamă albăstruie, din care a ieșit ciuperca nucleară tipică acestor arme.

Bomba a fost foarte puternică - 70 de kilotone. Testele inițiale ale SUA, URSS și UK, celelalte puteri nucleare de atunci, au fost cu bombe de 20-25 de kilotone.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

