Digistoria

1917 - CATASTROFA DE LA CIUREA

În dreptul localității Ciurea, din județul Iași, avea loc cea mai gravă catastrofă feroviară din istoria României. Deraia un tren cu 26 de vagoane, tras de două locomotive.

În tren erau peste 1.000 de oameni care fugeau de război. Erau pasageri în vagoane, dar și pe acoperișuri. La intrarea în gara Ciurea, frânele nu țin iar garnitura sare de pe șine.

Trenul a deraiat și a luat foc. Puțini călători au scăpat cu viață. Nu a existat o anchetă oficială, din cauza războiului. Conform unei estimări, peste 1.000 de oameni au murit.

2012 - COSTA CONCORDIA

Vasul de croazieră „Costa Concordia” lovește o stâncă lângă insula italiană Giglio. Impactul provoacă o gaură de 50 de metri în babord. Nava ia apă și se scufundă parțial.

La bord erau peste 4.000 de oameni, pasageri și echipaj. 32 de persoane mor în acest naufragiu. Căpitanul navei, Francesco Schettino, este găsit vinovat pentru tragedie.

În momentul impactului, lângă căpitan, pe punte, se afla amanta acestuia, o dansatoare din Rep. Moldova. În 2015, Schettino a fost condamnat la 16 ani de detenție.

1942 - MAȘINA DIN SOIA

Henry Ford brevetează un automobil cu o caroserie făcută din plastic derivat din produse agricole. Materialul era făcut din resturi de soia, grâu, porumb, cânepă și altele.

Mașina era cu 30% mai ușoară decât una cu caroserie din oțel. Henry Ford a afirmat că automobilul de plastic era mai sigur. În plus, motorul mergea cu ulei de cânepă.

„Mașina de soia” a rămas doar un experiment, deoarece producția de automobile civile în SUA a fost limitată din cauza războiului. După 1945, ideea nu mai părea utilă.

