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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 iunie

Data publicării:
digistoria 13 iunie

1990 „MOARTE INTELECTUALILOR”

Regimul condus de Ion Iliescu trimite poliția și muncitori din fabricile din București contra manifestanților pașnici din Piața Universității, care strigau „Jos comunismul”. Apar ciocniri prin centrul Capitalei. Pe seară, Ion Iliescu a spus că „legionari” ar fi în spatele manifestanților. Mai multe trenuri pline cu mineri din Valea Jiului erau pe drum. Ortacii ajung în București pe 14 iunie. Bat manifestanți și devastează sediile partidelor istorice și ziarelor libere. Iliescu le mulțumește. Violențele ajung în presa străină.


1944 ARMA RĂZBUNĂRII

La o săptămână după ce Aliații au debarcat în Normandia, naziștii loveau Londra cu un nou tip de armă. Era vorba de racheta de croazieră V-1, prima „armă a răzbunării”. „V” venea de la cuvântul german pentru răzbunare. Prima a picat lângă un pod de cale ferată din Londra. Opt civili au fost uciși. Peste 10.000 de V-1 au lovit Marea Britanie. Arma era o bombă cu aripi și un motor primitiv cu reacție. Din cauza zgomotului făcut, britanicii i-au zis „bomba bâzâitoare”. Doar un sfert dintre V-1 și-au atins ținta.

2000 NORDUL ȘI SUDUL, FAȚĂ ÎN FAȚĂ

Pentru prima dată de la divizarea peninsulei Coreea între nord și sud, liderii celor două țări dușmane se văd față în față. Președintele sud-coreean a mers la Phenian. Kim Dae-jung s-a întâlnit cu dictatorul nord-coreean de atunci, Kim Jong-il. Au discutat despre reunificarea țării și a familiilor despărțite de frontiera trasată în 1953. Summitul a dat speranță în sud. Liderul de la Seul a primit premiul Nobel pentru Pace. Ulterior s-a aflat că Nordul a primit 500 de milioane $ ca să participe la acest summit.

 

 

Editor : Andreea Rubica

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