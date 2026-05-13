Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 mai

Data publicării:

1981 - PAPA ÎMPUȘCAT

Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși zeci de mii de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă.

Suveranul Pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul, Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție.

Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000, la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă.

1950 - PRIMA CURSĂ DE FORMULA 1

Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul Mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start, pentru cursa de 325 de kilometri.

Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nicio mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone.

Familia Regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții.

1912 - ARMATĂ AERIANĂ

Corpul Regal de Aviatori, strămoșul Forțelor Aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane.

La început, aviatorii erau parte a Forțelor Terestre. Debutul în luptă a venit doi ani mai târziu, în Primul Război Mondial. În 1914, 60 de avioane ajung pe front.

În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Digi Sport
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
agfbahna
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 12 mai
AGdfbagbaetg
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 mai
Digi 24_2026_05_10_07_20_06
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 mai
Digi 24_2026_05_09_07_39_39
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 9 mai
Digi 24_2026_05_08_06_39_19
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 mai
Recomandările redacţiei
nicusor dan si volodimir zelenski si mark rutte
Summitul B9. Cel mai important eveniment diplomatic organizat la...
bani si cos cu alimente
Rata anuală a inflaţiei în aprilie a fost 10,7% (INS)
Trump Putin
„Un ofițer KGB, specialist în manipulare”. Cum explică primul premier...
BSDA 2026. Inquam Photos George Calin
Începe BSDA 2026, expoziția care aduce în România cele mai noi...
Ultimele știri
Taxele vamale afectează comerţul global cu vin în 2025, în timp ce România îşi creşte producţia, arată OIV
Donald Trump îi va cere lui Xi Jinping să „deschidă” China pentru companiile americane
Trump a publicat un desen care prezintă „al 51-lea stat" american
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii binecuvântate de Univers pe 13 mai 2026. O zi rară care le aduce curaj, succes și claritate
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Gafă uriașă înainte de finala Cupei României. Cum a ratat Universitatea Craiova participarea într-una dintre...
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...