1981 - PAPA ÎMPUȘCAT
Papa Ioan Paul al II-lea tocmai intrase în piața San Pietro, unde erau strânși zeci de mii de oameni. Papa mergea cu o mașină decapotabilă. Din mulțime, cineva îl împușcă.Suveranul Pontif este lovit de două gloanțe și pierde mult sânge în drum spre spital. Atacatorul, Ali Agca, un turc de 23 de ani, este prins imediat de poliție.Turcul a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost grațiat în 2000, la cererea papei. El a spus ulterior că atacul a fost comandat de Bulgaria comunistă.1950 - PRIMA CURSĂ DE FORMULA 1Circuitul Silverstone din Marea Britanie găzduia prima cursă din campionatul Mondial de Formula 1. 21 de piloți s-au aliniat la start, pentru cursa de 325 de kilometri.Câștigătorul primei curse de Formula 1 a fost italianul Nino Farina, la volanul unei mașini Alfa Romeo. Nicio mașină Ferrari nu a fost în cursa de la Silverstone.Familia Regală britanică a venit să asiste la debutul Formulei 1. Regele George al VI-lea și prințesa Elisabeta, moștenitoarea tronului, au dat mâna cu piloții.1912 - ARMATĂ AERIANĂCorpul Regal de Aviatori, strămoșul Forțelor Aeriene din UK, era fondat prin decret regal. Noua armată din cer avea 133 de ofițeri, 12 baloane și 36 de avioane.La început, aviatorii erau parte a Forțelor Terestre. Debutul în luptă a venit doi ani mai târziu, în Primul Război Mondial. În 1914, 60 de avioane ajung pe front.În 1918, prin unirea aviatorilor din armată și marină, Marea Britanie creează Royal Air Force. A fost prima forță aeriană independentă din lume.