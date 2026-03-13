digistoria

1943 - Decizie criminală

Regimul nazist începe lichidarea ghetoului din Cracovia ocupată, unul dintre cele mai mari. 5.000 de evrei au fost uciși pe stradă sau trimiși în lagărele Auschwitz și Belzec.

Operațiunea a durat două zile și a fost coordonată de un ofițer SS, supranumit „Măcelarul lui Hitler”. Printre evreii care au scăpat este regizorul Roman Polanski, copil atunci.

Drama ghetoului din Cracovia a fost ecranizată în filmul „Lista lui Schindler”. Oskar Schindler a salvat viețile a peste1.200 de evrei care se aflau în Cracovia.

1938 - Anexarea Austriei

Germania nazistă a decis anexarea Austriei și integrarea țării vecine în cel de-al Treilea Reich. Cu o zi înainte, tancurile germane au intrat în Austria. Nimeni nu s-a opus.

Adolf Hitler a reușit să integreze țara sa natală în statul pe care îl conducea. Pe 10 aprilie 1938, naziștii au făcut un referendum în Austria. 99,7% au aprobat anexarea.

Unirea Germaniei cu Austria era interzisă prin tratatele de pace semnate după Primul Război Mondial. Dar țările vestice nu au reacționat, iar Hitler a scăpat nepedepsit.

2013 - Primul papă din Lumea Nouă

Pe hornul clădirii unde erau strânși cardinalii în conclav a ieșit fum alb. Era ales un nou papă, care să îi ia locul lui Benedict al XVI-lea, care abdicase tronul papal.

Lumea a aflat, după puțin timp, că Jorge Mario Bergoglio, arhiepiscop de Buenos Aires, devenea papă. Era primul suveran pontif din Lumea Nouă și primul iezuit în funcție.

Cardinalul argentian alegea Francisc drept numele său papal, în onoarea Sfântului Francisc din Assisi. Astăzi se împlinesc 13 ani de când papa Francisc a fost ales în fruntea Bisiericii Catolice.

