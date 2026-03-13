Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 martie

Data publicării:
Digi 24_2026_03_13_06_58_02
Din articol
1943 - Decizie criminală 1938 - Anexarea Austriei 2013 - Primul papă din Lumea Nouă

1943 - Decizie criminală

Regimul nazist începe lichidarea ghetoului din Cracovia ocupată, unul dintre cele mai mari. 5.000 de evrei au fost uciși pe stradă sau trimiși în lagărele Auschwitz și Belzec.

Operațiunea a durat două zile și a fost coordonată de un ofițer SS, supranumit „Măcelarul lui Hitler”. Printre evreii care au scăpat este regizorul Roman Polanski, copil atunci.

Drama ghetoului din Cracovia a fost ecranizată în filmul „Lista lui Schindler”. Oskar Schindler a salvat viețile a peste1.200 de evrei care se aflau în Cracovia.

1938 - Anexarea Austriei

Germania nazistă a decis anexarea Austriei și integrarea țării vecine în cel de-al Treilea Reich. Cu o zi înainte, tancurile germane au intrat în Austria. Nimeni nu s-a opus.

Adolf Hitler a reușit să integreze țara sa natală în statul pe care îl conducea. Pe 10 aprilie 1938, naziștii au făcut un referendum în Austria. 99,7% au aprobat anexarea.

Unirea Germaniei cu Austria era interzisă prin tratatele de pace semnate după Primul Război Mondial. Dar țările vestice nu au reacționat, iar Hitler a scăpat nepedepsit.

2013 - Primul papă din Lumea Nouă

Pe hornul clădirii unde erau strânși cardinalii în conclav a ieșit fum alb. Era ales un nou papă, care să îi ia locul lui Benedict al XVI-lea, care abdicase tronul papal.

Lumea a aflat, după puțin timp, că Jorge Mario Bergoglio, arhiepiscop de Buenos Aires, devenea papă. Era primul suveran pontif din Lumea Nouă și primul iezuit în funcție.

Cardinalul argentian alegea Francisc drept numele său papal, în onoarea Sfântului Francisc din Assisi. Astăzi se împlinesc 13 ani de când papa Francisc a fost ales în fruntea Bisiericii Catolice.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
4
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
5
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Digi Sport
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_03_12_05_57_38
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 12 martie
digistoria
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 martie
tron domnitori moldova
„Este un simbol al puterii”. Istoria de 200 de ani a tronului pe care au stat ultimii domnitori ai Moldovei. Cum arată astăzi
Digi 24_2026_03_10_06_44_09
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 martie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 9 martie
Recomandările redacţiei
Strategically,Important,Strait,Of,Ormuz,(hormuz),Old,Map,Fragment,Originally
Cum poate fi protejată Strâmtoarea Ormuz: Iranul „se gândește la asta...
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Motorina se apropie de pragul de...
Macheta
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA...
craiova pitesti
Fisuri adânci, denivelări și un adevărat pericol pentru șoferi: Cum...
Ultimele știri
Cum va fi vremea de Paște: primele estimări emise de ANM. Prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Japonia, gata să se alăture scutului antirachetă „Domul de Aur”. Anunțul ar putea veni după întâlnirea lui Sanae Takaichi cu Trump
Doborârea unui avion-cisternă american a fost revendicată: „În apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Vortex polar. Ninsori ca în mijlocul iernii, în aprilie. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Ce salariu a avut Gică Popescu la Dinamo. De ce a refuzat revenirea la Universitatea Craiova: ”A ales banii”
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Suma pe care Bolojan o taie din bugetele serviciilor secrete. Adevărul din spatele miliardului de euro pentru...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul...
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la penie. Ce bani se dau?
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...