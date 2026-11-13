Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 noiembrie Data actualizării: 13.11.2026 08:12 Data publicării: 13.11.2026 08:12 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Președintele îl atacă pe George Simion: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?” Fritz vede planul PSD de comasare a județelor drept un spectacol pentru distragerea atenției N. Dan, explicații după declarațiile legate de dezinformare: „Nu m-am referit vreodată la a cenzura vreo opinie politică” Nicușor Dan, despre cazul jurnalistului Ovidiu Vanghele: „Eu nu sunt un gunoi” Câți bani ar putea plăti România pentru găzduirea militarilor SUA. Radu Oprea: Costurile de acomodare vor fi mai mici decât în Polonia Șeful Nvidia și-a dat demisia după scandalul de spionaj. Cine va ocupa funcția de director general interimar Contrabandă cu petrol rusesc prin Portul Constanța, anchetată de DIICOT. 66.000 de tone ar fi fost aduse în România cu acte false Ludovic Orban, despre fuziunea Forța Dreptei cu PNL și contestatarii lui Bolojan: „Tabăra iubitoare de PSD este minoritară” Farmacii la tot pasul în orașe, niciuna în 486 de comune. Cum supraviețuiesc românii din localitățile fără acces la medicamente 2015 - ATAC TERORIST LA PARIS Are loc cel mai grav atac în Franța după 1945. Trei teroriști membri ai Statului Islamic cu veste explozive s-au aruncat în aer încercând să intre pe stadionul Stade de France.În tribune era prezent și președintele François Hollande. Un alt grup de teroriști a început să tragă focuri de arme în cafenelele și restaurantele din centrul Parisului.Alți trei atacatori au intrat în teatrul Bataclan și au deschis focul. 130 de oameni au fost uciși iar 416 au fost răniți. Un singur terorist a fost prins în viață. 1947 - ARMA ARMATEI ROȘIIÎn vârstă de 28 de ani, inginerul sovietic Mihail Kalașnikov prezintă arma de asalt pe care o proiectase. Politicienii și militarii din Armata Roșie au rămas impresionați.Botezată după numele inventatorului și anul în care a apărut, AK-47 revoluționează echipamentul militar sovietic. Era considerată durabilă, ieftină și simplă.Aceste elemente au dus la producerea a peste 100 de mil. de exemplare. În același timp devine și simbol al teroriștilor de pe glob, fiind adoptată de diverse grupări.1907 - PRIMUL ZBOR CU ELICOPTERULInginerul francez cu origini românești Paul Cornu devine primul om din lume care zboară cu elicopterul. Invenţie proprie, aeronava avea 24 de cai putere.Paul Cornu s-a menţinut în aer 20 de secunde, la o înălţime de 30 cm deasupra Pământului, după care s-a prăbuşit. Elicopterul cântărea 260 de kilograme.Deşi a fost considerat un progres în istoria aeronauticii, inventatorul a mai folosit elicopterul doar de câteva ori. Cornu s-a reorientat apoi pe fabricarea de biciclete. Editor : C.L.B. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe... 2 Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos... 3 De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile... 4 Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă... 5 Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria a fost eliberat. Ce a spus bărbatul...