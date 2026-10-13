digistoria

1307 - ORIGINEA LUI „VINERI 13”

Cavalerii Templieri din toată Franța, în frunte cu liderul lor, Jacques de Molay, au fost arestați din ordinul regelui Filip cel Frumos. Era o zi de vineri, 13. De aici și legenda.

Templierii au fost acuzați de satanism, dar motivul real al arestării se pare că a fost datoria uriașă a regelui francez la templieri, veritabili bancheri ai Europei de atunci.

Jacques de Molay, când era ars pe rug în 1314, l-ar fi blestemat pe regele Filip. Monarhul a murit în acel an iar dinastia lui s-a stins la 14 ani după blestemul templierului.

1792 - CASA ALBĂ

Se începe construcția la una dintre cele mai cunoscute clădiri din lume: Casa Albă din Washington. Reședința președintelui american era proiectată de un irlandez.

Designul final a fost influențat de George Washington, care a insistat ca exteriorul să fie acoperit cu piatra albă care a dat numele reședinței prezidențiale americane.

John Adams, în 1800, a fost primul președinte care a stat în Casa Albă. Numele acesta a devenit oficial abia în 1901. Clădirea a trecut prin numeroase renovări și modernizări.

2010 - SALVARE MIRACULOASĂ

După o operațiune miraculoasă de salvare, 33 de mineri chilieni, blocați într-o mină de cupru, sunt scoși la suprafață. Efortul a fost de amploare internațională.

Bărbații au stat 69 de zile la 700 de metri sub pământ. Cei 33 au ieșit rând pe rând cu ajutorul unei capsule metalice, coborâte printr-un puț vertical îngust.

Chiar și NASA s-a implicat în salvarea minerilor chilieni. Povestea lor dramatică a captivat o lume întreagă. Cei 33 de bărbați au devenit eroi naționali în Chile.

Editor : C.L.B.