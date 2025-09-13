Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 septembrie

Data publicării:
Screenshot 2025-09-13 125211

1913 - AUREL VLAICU, ULTIMUL ZBOR 

Aurel Vlaicu s-a prăbușit cu avionul Vlaicu II, creat de el, în apropiere de Câmpina. Pionierul aviaţiei româneşti încerca să traverseze Munţii Carpaţi cu aeronava sa. 

Multă vreme s-a crezut că motivul accidentului a fost o manevră nereuşită. Ulterior medicii au dat verdictul: Atac de cord. Aurel Vlaicu murea la vârsta de 30 de ani. 

Cu un an înainte, aviatorul român câştigase, cu Vlaicu II, cinci premii la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Era cel mai important eveniment aviatic al vremii. 

1985 - SUPER MARIO 

Compania japoneză Nintendo a lansat, pentru consola sa NES, jocul Super Mario Bros. Jucătorii îi puteau controla  pe Mario sau Luigi, doi frați instalatori de origine italiană. 

Jocul a fost lansat întâi în Japonia și a fost un hit. Super Mario Bros. a fost primul din seria Super Mario, care  a ajuns acum la peste 20 de titluri în 38 de ani.  

Mario și Luigi apăruseră înainte și în alte jocuri, dar Super Mario Bros. i-a făcut cunoscuți pe tot globul. Sunt unele dintre cele mai populare personaje din lume. 

2007 - SPIONAJ ÎN FORMULA 1 

Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes a pierdut toate punctele strânse în clasamentul constructorilor în acel an și a primit 100 de milioane $ amendă din partea FIA.  

Este cea mai mare amendă din istoria sportului. Echipa  McLaren a fost prinsă că avea informații confidențiale de la rivalii de la Ferrari, obținute în mod fraudulos.  

Secretele veneau de la un fost inginer Ferrari, care le furase când a plecat de la echipă. Acest scandal, numit Spygate, este unul dintre cele mai grave din istoria F1. 

Editor : A.C.

