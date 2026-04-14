Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 aprilie

2022 - Ucraina scufunda Moscova 1929 - Cursa de la Monte Carlo 1591 - OZN medieval

2022 - Ucraina scufunda Moscova

Crucișătorul rusesc Moscova, nava-amiral a Flotei Mării Negre, s-a scufundat după a fost lovit de cel puțin două rachete ucrainene. Nava era la 120 km sud de Odesa.

Oficial, un singur om a murit. Neoficial, este vorba de sute de morți. Este prima navă-amiral pierdută de ruși în 117 ani. Scufundarea Moscovei a fost o lovitură gravă.

Este nava care le-a cerut grănicerilor de pe insula Șerpilor să se predea și care a primit celebrul răspuns. Ucraina a scos timbre cu insula Șerpilor și scufundarea Moscovei.

1929 - Cursa de la Monte Carlo

Principatul Monaco găzduiește primul Mare Premiu la automobilism. Pentru că nu e loc de un circuit special, mașinile aleargă pe străzile șerpuitoare din Monte-Carlo.

Participarea a fost pe bază de invitație. Primul câștigător al Marelui Premiu de la Monaco a fost un britanic, care pilota un Bugatti. Cursa a luat amploare în anii următori.

În prezent, Marele Premiu de la Monaco este una dintre cele mai prestigioase curse din lume. Este în calendarul Formulei 1 încă de la primul sezon, cel din 1950.

1591 - OZN medieval

Deasupra orașului Nuremberg din Germania are loc un fenomen bizar, care a fost surprins de cronicile și ziarele vremii. Orășenii povestesc despre o luptă aeriană.

Martorii au spus că au văzut un triunghi mare și negru, sute de sfere, cilindri și cruci de diverse mărimi care se mișcau haotic pe cer. Unele obiecte chiar au căzut la sol.

Un desen al fenomenului este păstrat la biblioteca din Zurich. Nici până în ziua de astăzi nu există o explicație certă, dacă a fost un fenomen natural sau OZN-uri.

Editor : B.E.

