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Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 august

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1988 FINAL DE EPOCĂ 

Enzo Ferrari, fondatorul companiei auto care îi poartă numele, se stingea din viață în reședința sa din Maranello, Italia. Decesul a fost anunțat după două zile.  

A fost dorința lui Enzo Ferrari, deoarece nașterea lui a fost înregistrată târziu. Avea 90 de ani. Înainte să moară, a apucat să vadă lansarea modelului F40. 

Echipa de Formula 1, marea pasiune a lui Enzo Ferrari, a onorat memoria fondatorului prin câștigarea Marelui Premiu al Italiei, la Monza, ținut la puțin timp după deces. 

1949 - ALEGERI LIBERE 

Vest-germanii erau chemați la urne pentru primele alegeri de după război. Acesta a fost primul scrutin liber de după 1933, când naziștii au preluat puterea. 

Germania de Vest fusese creată cu câteva luni înainte, prin unirea zonelor controlate de aliații vestici. Aproape toate partidele de pe liste promovau un stat democratic. 

Victoria în alegeri a fost a alianței CDU/CSU, condusă de Konrad Adenauer, fost primar al Köln. Acesta devenea apoi primul cancelar postbelic. A fost începutul renașterii țării. 

2015 - FENOMENUL HAVANA 

Statele Unite au redeschis ambasada din Havana, după cinci decenii de întrerupere a relațiilor diplomatice. A fostînceputul unei noi ere în relațiile dintre SUA și Cuba.  

Dar la un an după redeschiderea ambasadei, au început problemele. Diplomații americani au început să audă zgomote ciudate, după care li s-a făcut foarte rău. 

Unii diplomați s-au ales cu probleme pe termen lung. Boala misterioasă a fost numită „sindromul Havana”. Sunt bănuieli că a fost un atac cu arme ultrasonice. 

Editor : A.C.

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