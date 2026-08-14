Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 august Data publicării: 14.08.2026 08:43 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Avioane NATO au doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Letoniei. Măsura de precauție luată de Finlanda Turiștii ignoră steagul roșu și intră în mare. Polițiștii și jandarmii au intervenit pe litoral Șoferul care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului a fost evaluat de o comisie medicală. Ce le-a spus anchetatorilor Turiști nemulțumiți că au fost evacuați de pe plaja din Costinești din cauza unei drone Extrădarea lui Paul al României se amână. Avocații invocă probleme cardiace și au cerut suspendarea procedurii Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii. Cele patru cauze care transformă continentul într-un „punct fierbinte” De ce au rămas fără apă locuitorii din Galați timp de 24 de ore. „Se mai întâmplă la fel ca în orice oraș mare” Burduja indică deciziile care au dus la criza din energie: „Închidem tot ce înseamnă combustibil fosil și mergem pe surse intermitente” „Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv 1988 FINAL DE EPOCĂ Enzo Ferrari, fondatorul companiei auto care îi poartă numele, se stingea din viață în reședința sa din Maranello, Italia. Decesul a fost anunțat după două zile. A fost dorința lui Enzo Ferrari, deoarece nașterea lui a fost înregistrată târziu. Avea 90 de ani. Înainte să moară, a apucat să vadă lansarea modelului F40. Echipa de Formula 1, marea pasiune a lui Enzo Ferrari, a onorat memoria fondatorului prin câștigarea Marelui Premiu al Italiei, la Monza, ținut la puțin timp după deces. 1949 - ALEGERI LIBERE Vest-germanii erau chemați la urne pentru primele alegeri de după război. Acesta a fost primul scrutin liber de după 1933, când naziștii au preluat puterea. Germania de Vest fusese creată cu câteva luni înainte, prin unirea zonelor controlate de aliații vestici. Aproape toate partidele de pe liste promovau un stat democratic. Victoria în alegeri a fost a alianței CDU/CSU, condusă de Konrad Adenauer, fost primar al Köln. Acesta devenea apoi primul cancelar postbelic. A fost începutul renașterii țării. 2015 - FENOMENUL HAVANA Statele Unite au redeschis ambasada din Havana, după cinci decenii de întrerupere a relațiilor diplomatice. A fostînceputul unei noi ere în relațiile dintre SUA și Cuba. Dar la un an după redeschiderea ambasadei, au început problemele. Diplomații americani au început să audă zgomote ciudate, după care li s-a făcut foarte rău. Unii diplomați s-au ales cu probleme pe termen lung. Boala misterioasă a fost numită „sindromul Havana”. Sunt bănuieli că a fost un atac cu arme ultrasonice. Editor : A.C. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională 2 Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era... 3 Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari 4 „La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că... 5 Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor de pace din Ucraina