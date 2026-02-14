Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 februarie

1888 - UN LEU PENTRU ATENEU

Ateneul Român, o clădire măreață, inspirată din vechile temple grecești, era inaugurată cu fast. Construcția a durat doi ani. Clădirea a fost desenată de un francez.

O parte din fonduri a fost strânsă printr-o subscripție publică. Au fost vândute 500.000 de bilete de 1 leu. De aici și sloganul legendar „dați un leu pentru Ateneu".

Sala principală de concerte are 1.000 de locuri. Iar pe perete este o frescă uriașă care prezintă istoria țării, de la cucerirea Daciei până la Marea Unire de la 1918.

2005 - ÎNCEPE ERA YOUTUBE

Un grup de studenți din Statele Unite lansau o platformă unde puteau fi încărcate videoclipuri. Au numit noul lor proiect YouTube. Primul sediu - deasupra unei pizzerii.

Primul clip a fost încărcat pe YouTube în aprilie. Se cheamă „Eu la zoo”. Este Jawed Karim, unul dintre fondatori, într-o vizită la Zoo San Diego. Clipul există și azi pe YouTube.

În 2006, platforma a fost cumpărată de Google. În prezent, YouTube are 2,7 miliarde de utilizatori activi. 500 de ore de videoclipuri sunt încărcate pe YouTube în fiecare minut.

1989 VERSETELE SATANICE

Ayatollahul Khomeini, liderul suprem al Iranului, emite un decret religios - fatwa - prin care ordonă musulmanilor să îl ucidă pe scriitorul americano-britanic Salman Rushdie.

Condamnarea la moarte nu a fost anulată. În 2022, Salman Rushdie este atacat în timp ce ținea un discurs în SUA. Agresorul era susținător al regimului iranian.

Salman Rushdie a spus că a fost norocos că a scăpat cu viață. Totul a pornit de la cartea „Versetele satanice”. Khomeini a considerat-o blasfemie față de Islam.

