Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 iunie Data publicării: 14.06.2026 18:57 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE. Ursula von der Leyen: „Un pas important înainte” Percheziții ale Parchetului European acasă la prefectul de Timiș, într-un caz de fraudă cu fonduri UE. Micicoi neagă acuzațiile Bolojan, întrebat dacă, în cazul unor noi discuţii pentru Guvern, PNL l-ar propune premier: „Vom veni cu o soluţie” Incendiu de proporții în județul Buzău. Două case cuprinse de flăcări în Săhăteni Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe și în București. Zeci de intervenții ale pompierilor Accidente în lanț, pe două roți. Ce înseamnă să fii biciclist pe pistele din România „Nu știu nimic”. Funcționar din primărie, reținut după ce ar fi folosit un cazier fals la angajare. Cum a ieșit totul la iveală Sesiune specială de Bacalaureat câștigată în instanță. Cazul unei eleve din Cluj care a învins Ministerul Educației Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați 1935 TEZAUR PIERDUT În portul Constanța a ajuns nava „Prințesa Maria”, care venea de la Odesa și avea la bord rămășițele lui Dimitrie Cantemir și o mică parte din Tezaurul aflat la ruși. Sicriul domnitorului moldovean fusese descoperit din întâmplare, când se construia metroul din Moscova. Din Tezaur, sovieticii au returnat doar documente și hârtii. Din acest transport au lipsit aurul, bijuteriile și alte bunuri de valoare. Chiar și din sicriul lui Dimitrie Cantemir lipseau bijuteriile. Tezaurul României e încă la ruși. 1940 CĂDEREA PARISULUI La nici două luni după ce armatele germane invadau Europa de Vest, Paris, capitala Franței, cădea în mâinile lui Hitler. Orașul nu a fost apărat, ca să nu fie distrus. Tancurile germane au intrat fără niciun fel de opoziție în capitala Franței. Trupele franceze evacuaseră Paris cu o zi înainte. Parizienii s-au trezit cu dușmanul pe străzi. La două zile după căderea Parisului, mareșalul Philippe Pétain, erou național după bătălia de la Verdun din Primul Război Mondial, devine premier și cere armistițiu cu Hitler. 1982 RĂZBOI PENTRU FALKLAND Marea Britanie câștigă războiul pentru insulele Falkland, după 74 de zile de lupte cu Argentina. Junta militară de la Buenos Aires accepta înfrângerea în fața britanicilor. 255 de britanici și 649 de argentinieni au murit în lupte. Argentina credea că va câștiga repede. Dar Margaret Thatcher a ordonat trimiterea unei flote uriașe. Regimul militar din Argentina a căzut la scurt timp după înfrângere. Insulele Falkland și cei 3.600 de locuitori rămân și astăzi un teritoriu britanic de peste mări. Editor : A.C. Etichete: istorie retrospectiva cronologie digistoria Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri 3 A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi... 4 Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui... 5 Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...