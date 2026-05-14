Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 mai

1981 - PRIMUL ROMÂN ÎN SPAȚIU

La ora 17:16, de la Cosmodromul Baikonur din URSS, decola misiunea spațială Soyuz 40. La bord era Dumitru Prunariu, primul român care ajungea în spațiul cosmic.

Alături de sovieticul Leonid Popov, Dumitru Prunariu și-a petrecut 7 zile, 20 de ore și 42 de minute în spațiu, în cadrul unei misiuni pe stația spațială sovietică Saliut 6.

Dumitru Prunariu este inginer aerospațial, ca formație. A ajuns în spațiu prin Intercosmos, un program prin care URSS a trimis în spațiu cetățeni din țările aliate.

1878 - PROCES DE VRĂJITORIE

În Statele Unite are loc ultimul proces de vrăjitorie din istorie. Cazul se judecă în orașul Salem, celebru pentru procesele similare din secolul al XVII-lea.

Lucretia Brown, o femeie în vârstă de 50 de ani, l-a acuzat pe Daniel Spofford că încearcă să o vătămeze prin intermediul unor presupuse puteri psihice.

Ambii erau membri ai aceluiași cult creștin din SUA. Până la urmă, judecătorul a respins cazul, argumentând că nu e clar ce pedeapsă ar putea opri presupusul control mental.

1973 - LABORATOR SPAȚIAL

Skylab, prima și până acum singura stație spațială operată exclusiv de SUA, era lansată pe orbită de la Centrul Spațial Kennedy din Florida.

A fost folosită aceeași rampă de lansare ca și la misiunea Apollo 11, dar și o rachetă similară. Skylab a fost avariată grav în timpul lansării și a avut nevoie de reparații.

Stația a rămas pe orbită până în 1979 și a avut echipaj uman timp de 171 de zile în această perioadă. Skylab a fost lansată la doi ani după prima stație spațială a URSS.

