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1889 - CĂLĂTORIE CA-N POVEȘTI

Jurnalista Nellie Bly, pe nume real Elizabeth Cochran, își ia valiza și pornește într-o călătorie în jurul lumii. A vrut să vadă dacă poate întrece personajul lui Jules Verne.

Călătoria a purtat-o pe mai multe continente și s-a cunoscut inclusiv cu Jules Verne, care i-a urat succes. Tânăra avea să încheie ocolul Pământului în 72 de zile.

Nellie Bly și-a căpătat faima după călătorie dar și în urma unei anchete jurnalistice. Ea s-a prefăcut nebună pentru a investiga abuzurile dintr-un ospiciu pentru femei.

1832 – PRIMUL TRAMVAI TRAS DE CAI

În New York se inaugura primul tramvai tras de cai, marcând un pas major în dezvoltarea mobilității urbane a orașului. Putea transporta până la 30 de pasageri.

Datorită popularității, presa vremii scria că oamenii se înghesuiau peste limita de locuri. Astfel a apărut și primul accident de tramvai. Din fericire, nu au fost victime.

Tramvaiul a revoluționat viața de zi cu zi a locuitorilor din New York și a reprezentat un pas important în modernizarea orașului. Alte țări au adoptat ideea.

1922 - NAȘTEREA RADIOULUI BRITANIC

Are loc prima emisie a British Broadcasting Company (BBC) din Londra. Inițial, scopul BBC era de a gestiona și reglementa transmisiunile radio.

În primii ani, emisiunile erau experimentale, iar accentul era pus pe informare, educație și divertisment. În 1927 BBC primește statut regal.

Influența BBC se resimte imediat, devenind reper pentru alte țări care adoptă modele asemănătoare. În 1936 devine prima companie publică de televiziune din lume.

Editor : C.L.B.

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