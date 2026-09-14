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1895 - RECORD ROMÂNESC

Cel mai lung pod din Europa de până atunci era inaugurat în România. Este vorba de podul Regele Carol I, proiectat de inginerul român Anghel Saligny.

Saligny a garantat lucrarea cu viața. La inaugurare, a stat sub pod, într-o șalupă. Pe pod treceau, în acel moment, 15 locomotive încărcate. Era test de rezistență.

În total, podul are o lungime de 4,087,95 m și traversează Dunărea la Cernavodă. Mai mult, lega restul României de Dobrogea, cel mai nou teritoriu românesc la acea vreme.

1928 - CRUCEA EROILOR

La 10 ani de la sfârșitul Primului Război Mondial, la inițiativa Reginei Maria și Regelui Ferdinand I, era inaugurată Crucea Eroilor de pe Muntele Caraiman.

Construcția, înaltă de 39,3 m, a fost făcută din brațele metalice ale podurilor distruse în Primul Război Mondial. Crucea este închinată soldaților căzuți în lupte.

Încă de la început, monumentul a fost iluminat, ca să fie văzut de la o distanță cât mai mare. În 2014, Crucea Eroilor a fost inclusă în Cartea Recordurilor Guinness.

1814 - IMNUL AMERICAN

Autorul american Francis Scott Key era pe un vas britanic ancorat lângă Baltimore, ca să negocieze eliberarea unui prizonier. La un moment dat, tunurile încep să tragă.

Toată flota britanică a bombardat 25 de ore un fort de la intrarea din Baltimore. La finalul atacului, Key a văzut că steagul american încă flutura. Imaginea l-a inspirat.

Autorul a scris repede un poem dedicat steagului și fortului. Key și-a dorit ca textul să fie pus pe o melodie populară atunci. Așa a apărut imnul național al SUA.

Editor : C.L.B.

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