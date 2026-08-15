Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 august

1969 - FESTIVAL LEGENDAR

Pe terenul unei ferme din statul american New York se deschidea prima ediție a festivalului Woodstock. Sute de mii de oameni s-au strâns pentru „pace și muzică”. Festivalul trebuia să fie de vineri până duminică, dar din cauza ploii și a întârzierilor, evenimentul a ținut până luni. Jimi Hendrix a fost ultimul artist care a cântat.

Woodstock este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din istorie și un punct de cotitură pentru muzică. Woodstock este și un simbol antisistem din anii 1960.

1945 - VOCEA ÎMPĂRATULUI

Împăratul Hirohito al Japoniei a anunțat, printr-un mesaj audio, că țara a capitulat. A fost pentru prima în istoria țării când japonezii de rând au auzit vocea Împăratului.

Hirohito nu a folosit direct cuvânt „capitulare”, dar a zis de atacurile atomice de la Hiroshima și Nagasaki. O parte a Armatei a încercat să oprească difuzarea mesajului.

Anunțul venit de la Tokyo a declanșat petreceri de stradă în țările aliate. Japonia era ultima din puterile Axei care mai lupta. Al Doilea Război Mondial ajungea la final.

1977 - MESAJ DIN SPAȚIU

Radiotelescopul unei universități din SUA detecta un semnal venit din adâncul spațiului. Reacția astronomului care l-a găsit a fost simplă: „Wow!”.

Radiotelescopul respectiv era folosit pentru căutarea de inteligență extraterestră. Semnalul avea toate caracteristicile pe care oamenii de știință le așteptau.

Semnalul „Wow!” a durat 72 de secunde și a venit din constelația Săgetătorului. Oamenii de știință au formulat diverse ipoteze, dar nu au putut să-i identifice originea.

Editor : I.B.