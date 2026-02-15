digistoria

399 î.Hr. MOARTEA FILOSOFULUI

Unul dintre cei mai importanți filosofi ai lumii, Socrate, este condamnat la moarte de autoritățile din Atena pentru „coruperea morală” a tinerilor și nerecunoașterea zeilor.

Ca parte a sentinței, Socrate este forțat să bea otravă, înconjurat de către studenții săi. Printre ei era și Platon, care abandonează ambițiile politice pentru filosofie.

Socrate a rămas cunoscut pentru „metoda socratică”, ce urmărește scoaterea la lumină a adevărului prin întrebări. Ea este folisită și astăzi pentru a stimula gândirea critică.

1989 - RETRAGERE RUȘINOASĂ

Uniunea Sovietică anunța că ultimii soldați s-au retras din Afganistan. Era finalul a 9 ani de război. Un grup de insurgenți învingea una dintre superputerile lumii.

Sovieticii au pierdut cel puțin 14.000 de soldați, plus sute de tancuri, tunuri, aeronave și mii de camioane. Războiul a distrus Afganistanul, dar și Uniunea Sovietică.

Înfrângerea în fața mujahedinilor afgani, înarmați de SUA și Occident, a contribuit puternic la căderea URSS și la finalul Războiului Rece, au spus istorici din est și vest.

1965 - FRUNZA DE ARȚAR SE ÎNALȚĂ

În această zi, la ora prânzului, Canada își schimba oficial steagul. Pe catargul clădirii Parlamentului din Ottawa se arbora drapelul roșu-alb-roșu cu frunza de arțar la mijloc.

A fost rezultatul unor discuții publice care au durat 4 ani. Politicienii canadieni s-au gândit să adopte un drapel nou, în locul pavilionului roșu, cu steagul britanic în colț.

Au fost luate în calcul peste 5.000 de variante diferite. Desenul câștigător era făcut de istoricul George Stanley. Steagul cu frunza de arțar e recunoscut în toată lumea.

