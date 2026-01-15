Digistoria

1919 - MARELE VAL DE MELASĂ

Un cartier din orașul american Boston este inundat dintr-odată de către un val de 12 tone de melasă, o substanță vâscoasă, rezultată din producția de zahăr.

Accidentul a avut loc după ce s-a spart un rezervor cu 8,7 milioane de litri de melasă. Valul s-a mișcat cu 56 km/h prin Boston. Clădiri întregi au fost distruse.

21 de oameni au murit iar 150 au fost răniți. Curățarea melasei lipicioase a durat luni de zile. Compania care deținea rezervorul spart a plătit despăgubiri uriașe.

2001 - SE NAȘTE WIKIPEDIA

Se lansează Wikipedia, o enciclopedie online gratuită. Era inițiativa a doi antreprenori, Jimmy Wales și Larry Sanger, care aveau experiență cu enciclopedii online.

Articolele de pe Wikipedia sunt scrise și editate de un grup de voluntari. Dar, teoretic, oricine se poate înregistra să scrie sau să editeze un articol. Unele pagini sunt protejate.

În prezent, Wikipedia are 66 de milioane de articole, scrise în 340 de limbi diferite. Este în top 10 al celor mai populare pagini web. Donațiile asigură finanțarea.

2009 - MIRACOLUL DE PE HUDSON

Zborul US Airways 1549 decola la ora 15:26 de la aeroportul LaGuardia din New York. La bord erau 150 de pasageri. Avionul nu a mai ajuns însă la destinație.

La trei minute după decolare, avionul a intrat într-un stol de gâște canadiene. Păsări au intrat în ambele motoare, iar acestea au luat foc. Avionul a început să cadă.

La manșă era Sully Sullenberger, un pilot cu foarte multă experiență. A reușit să aterizeze avionul pe râul Hudson. Toată lumea scapă cu viață iar Sully devine un erou.



Editor : C.S.