Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 ianuarie

Data publicării:

1919 - MARELE VAL DE MELASĂ

Un cartier din orașul american Boston este inundat dintr-odată de către un val de 12 tone de melasă, o substanță vâscoasă, rezultată din producția de zahăr.

Accidentul a avut loc după ce s-a spart un rezervor cu 8,7 milioane de litri de melasă. Valul s-a mișcat cu 56 km/h prin Boston. Clădiri întregi au fost distruse.

21 de oameni au murit iar 150 au fost răniți. Curățarea melasei lipicioase a durat luni de zile. Compania care deținea rezervorul spart a plătit despăgubiri uriașe.

2001 - SE NAȘTE WIKIPEDIA

Se lansează Wikipedia, o enciclopedie online gratuită. Era inițiativa a doi antreprenori, Jimmy Wales și Larry Sanger, care aveau experiență cu enciclopedii online.

Articolele de pe Wikipedia sunt scrise și editate de un grup de voluntari. Dar, teoretic, oricine se poate înregistra să scrie sau să editeze un articol. Unele pagini sunt protejate.

În prezent, Wikipedia are 66 de milioane de articole, scrise în 340 de limbi diferite. Este în top 10 al celor mai populare pagini web. Donațiile asigură finanțarea.

2009 - MIRACOLUL DE PE HUDSON

Zborul US Airways 1549 decola la ora 15:26 de la aeroportul LaGuardia din New York. La bord erau 150 de pasageri. Avionul nu a mai ajuns însă la destinație.

La trei minute după decolare, avionul a intrat într-un stol de gâște canadiene. Păsări au intrat în ambele motoare, iar acestea au luat foc. Avionul a început să cadă.

La manșă era Sully Sullenberger, un pilot cu foarte multă experiență. A reușit să aterizeze avionul pe râul Hudson. Toată lumea scapă cu viață iar Sully devine un erou.
 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
1
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
3
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
nicusor dan sustine o conferinta de presa
4
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
5
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
Digi Sport
Groenlanda și-a pus viitorul în mâinile sale! ”Mulți dintre copiii noștri nu o duc bine”. Mesaj clar pentru SUA
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 14 ianuarie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 13 ianuarie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 ianuarie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 ianuarie
Digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 ianuarie
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Xi Jinping
Un an cu Trump: SUA sunt mai puțin temute de către adversari, aliații...
ger frig termometru gettyimages
Prognoza meteo actualizată: cinci zile cu vreme foarte rece, nopți...
Donald Trump
Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă” în Iran. „Toate...
Screenshot 2026-01-15 at 11.15.26
Costinel Cosmin Zuleam, dat în urmărire internațională pentru...
Ultimele știri
Echipajul de pe ISS a revenit pe Pământ. Un astronaut are probleme medicale. Momentul în care capsula SpaceX ajunge în Oceanul Pacific
Congresman republican despre invadarea Groenlandei: „Unul dintre cele mai stupide lucruri pe care le-am auzit vreodată”
„Cârtița” care va săpa cel mai lung tunel al Autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns în România. „O armată de oameni trebuie să o opereze”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii iau decizii care le pot schimba viața. Ce aduce tranzitul Venus–Saturn pentru fiecare semn zodiacal
Cancan
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia...
Fanatik.ro
Moaște, eroi și morminte dispărute: dosarul nerezolvat al unui acord româno-ucrainean. Ce vrea Kievul la...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
S-a jucat cel mai longeviv meci din circuitul WTA. Câți ani au împreună cele două jucătoare de tenis
Adevărul
Cum s-a prăbușit economia iraniană în doar câteva luni. Falimentul care a declanșat spirala descendentă
Playtech
Alocaţia de hrană creşte cu 60% în 2026. Lista serviciilor sociale care se majorează anul acesta
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
Pro FM
În ce țară se mută Robbie Williams, în timp ce își extinde imperiul imobiliar de 100 de milioane de lire...
Film Now
Sărut sub luminițele de la patinoar. Keanu Reeves și Alexandra Grant, mai îndrăgostiți ca niciodată, pe...
Adevarul
Taxele și impozitele în 2026, poveste fără sfârșit. „Doar la Slatina vezi așa ceva: taxe de vorbești singur...
Newsweek
Ce pensie va avea un soldat și un ofițer? Sume mai mari decât pensiile civile, deși muncesc mai puțin
Digi FM
Horoscop chinezesc 2026. Ce semnificație are Calul de Foc și ce aduce pentru fiecare zodie
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Detalii despre Tommy Lee Jones, la două săptămâni de la moartea fiicei sale: "Iese din casă doar pentru...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...