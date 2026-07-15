Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 15 iulie

Data publicării:
digistoria
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

1997 - ASASINAT ÎN LUMEA MODEI

Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci.

A fost a cincea și cea din urmă victimă a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Spunea că sunt prieteni.

Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano.

1955 - DECLARAȚIA DE LA MAINAU

18 laureați Nobel, reuniți pe insula Mainau din Bacaria, au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată.

Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Born, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul.

Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea. Dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.

1799 - SECRETE ANTICE

În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițeri, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta.

Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 î.Hr. Pe una dintre fețe e gravat același text, dar în trei limbi diferite: greacă, egipteană antică în hieroglife și grafie demotică.

Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. Câțiva ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
INSTANT_TOMAC_USR_31_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Fritz, despre amenințarea lui Grindeanu privind legile din PNRR: „Vor capul lui Bolojan...
George Simion.
3
Simion pune o primă condiție în schimbul unei colaborări cu PSD: „Asta e soluția dacă vor...
liviu dragnea
4
Dragnea spune că doi lideri PSD l-au vizitat înainte de a da jos Guvernul Bolojan: Au...
Caine
5
Un câine drogat a avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a fi coborât de pe cel...
O spun 96 de ani de istorie: Cupa Mondială 2026 și-a aflat deja marea câștigătoare!
Digi Sport
O spun 96 de ani de istorie: Cupa Mondială 2026 și-a aflat deja marea câștigătoare!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_07_14_05_57_45
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 iulie 
Digi 24_2026_07_13_05_58_08
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 iulie 
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 12 iulie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 11 iulie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 10 iulie
Recomandările redacţiei
colaj cu Vladimir Putin și zone bombardate de ucraineni în Sevastopol, Crimeea
De la atu la vulnerabilitate: ce ar însemna pentru Putin pierderea...
nicusor dan mirabela presidency
Nicușor Dan, „mesaj clar” după vizita la Paris: România este „un...
faza de joc din meciul franta- spania
CM 2026. Spania a învins Franța și s-a calificat în finala turneului...
bulldog francez, caine
Decizie inedită în Oradea: Judecătorii obligă un asigurator RCA să...
Ultimele știri
„Oamenii sunt pe cale de dispariție”. Povestea satului din România în care mai trăiesc astăzi doar 20 de suflete
Oleksandr Sîrski, șeful armatei ucrainene: „Sunt soldați care nu au părăsit linia frontului de 200 de zile”
Avertismente sumbre ale experților despre „super El Nino”: fenomenul ar putea crește prețurile alimentelor timp de ani de zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
E căsătorită, dar are voie să iasă cu alți bărbați. Cum răspunde celor care spun că își umilește soțul: "Era...
Cancan
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
Fanatik.ro
E ireal ce a reușit Spania în semifinala cu Franța. Performanța care sperie orice adversară
editiadedimineata.ro
UE și Marea Britanie sancționează Rusia pentru atacuri cibernetice. România, printre statele afectate
Fanatik.ro
Unde a mers Neymar după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială. Imagini inedite cu iubita sa
Adevărul
Epava unui submarin nuclear sovietic, „bomba cu ceas” din Marea Norvegiei
Playtech
Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii...
Digi FM
Scene halucinante la casa de marcat. Oana Zamfir, martoră la o discuție ireală: I-aș împușca pe toți
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trei arbitri au spus același lucru! Verdict clar după penalty-ul dictat în Franța - Spania
Pro FM
DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, își încântă fanii cu imagini în costum de baie. S-a relaxat pe plaja din...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sam Neill, o viață amoroasă tumultuoasă. Actorul a avut două căsnicii, și-a dat un fiu spre adopție și...
Adevarul
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit în fiecare lună
Newsweek
Calendar creștin ortodox pentru luna august 2026. Pe ce dată începe Postul Adormirii Maicii Domnului?
Digi FM
Ada Galeș, mărturisiri dureroase după ce a pierdut o sarcină: „Rațiunea nu mai ajută cu nimic!” Anul trecut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Christopher Nolan răspunde criticilor aduse distribuției din „The Odyssey”: Mi-am petrecut 10 ani din viață...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...