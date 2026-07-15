digistoria

1997 - ASASINAT ÎN LUMEA MODEI

Creatorul de modă Gianni Versace, fondatorul casei de modă cu același nume, a fost asasinat în fața vilei sale din Miami, Statele Unite. Avea 50 de ani atunci.

A fost a cincea și cea din urmă victimă a criminalului în serie Andrew Cunanan. Anchetatorii au descoperit că el era obsedat de Gianni Versace. Spunea că sunt prieteni.

Asasinul s-a omorât înainte să-l prindă poliția. Gianni Versace a fost cremat iar cenușa a fost dusă în Italia, în cripta familiei. O slujbă a avut loc în catedrala din Milano.

1955 - DECLARAȚIA DE LA MAINAU

18 laureați Nobel, reuniți pe insula Mainau din Bacaria, au semnat o declarație comună prin care cereau ca armele nucleare să nu mai fie folosite vreodată.

Otto Hahn, supranumit părintele fisiunii nucleare, și Max Born, mentor pentru unii dintre creatorii primei bombe atomice, au venit cu inițiativa și au redactat documentul.

Semnatarii au recunoscut că frica de armele atomice menține pacea. Dar au spus că acest echilibru nu poate rezista pentru mult timp și că lumea poate fi anihilată.

1799 - SECRETE ANTICE

În timpul campaniei militare a lui Napoleon în Egipt, unul dintre ofițeri, Pierre-François Bouchard, dă peste o stelă antică în ruinele orașului Rashid, numit și Rosetta.

Artefactul, o piatră neagră, era din anul 196 î.Hr. Pe una dintre fețe e gravat același text, dar în trei limbi diferite: greacă, egipteană antică în hieroglife și grafie demotică.

Piatra Rosetta a funcționat ca o cheie pentru traducerea hieroglifelor egiptene antice. Câțiva ani mai târziu, un alt francez, Champollion, a spart secretul limbii faraonilor.

Editor : Ș.R.