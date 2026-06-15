Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 iunie Data actualizării: 15.06.2026 07:50 Data publicării: 15.06.2026 07:50 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1219 - Semn divin 2012 - Acrobație pe Niagara 1991 - Erupție catastrofică SUA și Iran, acord de principiu: înțelegerea va fi semnată vineri la Geneva Fritz, despre o posibilă scindare a PNL: „Există acest risc. Am speranța că există o tabără care să nu-și dorească să fie brelocul PSD” UDMR nu vrea să facă parte dintr-un „exercițiu de rupere a PNL”, spune senatorul Turos Lorand. Ce au discutat liderii maghiari Liderii PNL se întâlnesc luni pentru a discuta desemnarea lui Adrian Veștea ca premier. Cîmpeanu: E un om foarte potrivit Dan Dungaciu, după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier: „Nicușor Dan a arătat foarte clar că nu mai are volanul în mână” Câteva zeci de mii de oameni, la marşul LGBT din București. Contramanifestația „Marșul Normalității”, condusă de Diana Șoșoacă Simona Halep s-a retras oficial din tenis. „Mulţumesc României” Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE. Ursula von der Leyen: „Un pas important înainte” Percheziții ale Parchetului European acasă la prefectul de Timiș, într-un caz de fraudă cu fonduri UE. Micicoi neagă acuzațiile 1219 - Semn divinO armată daneză, condusă chiar de Rege, era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână, lângă orașul Tallinn de astăzi. Dar intervenția divină a salvat danezii. Legenda spune că un steag roșu, cu o cruce albă pe el, a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de acest semn considerat divin și a înfrânt oastea păgână.Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.2012 - Acrobație pe NiagaraAmericanul Nik Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 m la 22:41. A trebuit să arate pașaportul când a terminat, pentru că a trecut din SUA în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu.Cablul pe care a mers Nik Wallenda avea 5 centimetri în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa.1991 - Erupție catastroficăVulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului XX.Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magmă au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 35 km în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur.Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi... 2 Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 3 Avion lovit de fulger la scurt timp de la decolare. Aeronava avea la bord 217 pasageri 4 Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui... 5 Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi...