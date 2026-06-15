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Data actualizării: Data publicării:
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Din articol
1219 - Semn divin 2012 - Acrobație pe Niagara 1991 - Erupție catastrofică

1219 - Semn divin

O armată daneză, condusă chiar de Rege, era aproape de înfrângere într-o luptă cu o forță păgână, lângă orașul Tallinn de astăzi. Dar intervenția divină a salvat danezii.

Legenda spune că un steag roșu, cu o cruce albă pe el, a căzut din cer. Armata daneză a fost inspirată de acest semn considerat divin și a înfrânt oastea păgână.

Drapelul căzut din cer este și astăzi steagul Danemarcei, considerat cel mai vechi din lume. Pe modelul său au fost făcute drapelele celorlalte state nordice și scandinave.

2012 - Acrobație pe Niagara

Americanul Nik Wallenda a devenit primul om care a trecut cascada Niagara pe frânghie. A făcut primul pas la ora 22:16 și a terminat drumul de 550 m la 22:41.

A trebuit să arate pașaportul când a terminat, pentru că a trecut din SUA în Canada. Peste 100.000 de oameni erau pe malurile cascadei Niagara ca să vadă acrobația pe viu.

Cablul pe care a mers Nik Wallenda avea 5 centimetri în diametru și cântărea aproape 8 tone. Acrobatul american a spus că din copilărie a visat să treacă Niagara așa.

1991 - Erupție catastrofică

Vulcanul Pinatubo din Filipine erupe cu putere și provoacă un dezastru uriaș. A fost a doua cea mai puternică erupție vulcanică a secolului XX.

Erupția a fost de nivelul 6 din 8. 10 miliarde de tone de magmă au ieșit din crater. Coloana de fum a ajuns la 35 km în aer. Un strat gros de cenușă a acoperit zona din jur.

Cutremure și alunecări de teren au însoțit erupția vulcanului Pinatubo. Temperatura planetei a scăzut din cauza cenușii din atmosferă. 847 de oameni au murit.

Editor : B.E.

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