Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 mai

Data publicării:

2004 - INVINCIBILII

Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta.

Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsene Wenger, iar în teren erau, printre alții, Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri. Restul, victorii.

Premier League a dat „tunarilor” un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de „invincibilii” a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889.

1911 - MAMUT SFĂRÂMAT

Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente.

Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența, cât și consumatorii. A fost o decizie radicală.

Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele Standard.

1905 - ORAȘUL PĂCATELOR

O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș, când parcele de teren sunt vândute. Numele noului oraș: Las Vegas.

Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc.

În același an, a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas. Iar după 1945, orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
5
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Digi Sport
Cum au numit-o italienii de la Gazzetta dello Sport pe soția lui Cristi Chivu și ce scriu despre trecutul ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 14 mai
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 mai
agfbahna
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 12 mai
AGdfbagbaetg
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 11 mai
Digi 24_2026_05_10_07_20_06
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 10 mai
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide...
Baza Mihail Kogălniceanu
În timp ce Europa spune „nu” bazelor americane, Polonia spune „da”...
vasile dincu la o sedinta
„Societatea se aștepta să fie jucător”. Ce crede Vasile Dîncu (PSD)...
lia olguta vasilescu vorbeste la o intalnire a primarilor
Lia Olguţa Vasilescu: Vom vorbi despre reformă administrativă când se...
Ultimele știri
Procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan, reţinuţi pentru 24 de ore. Avocatul anunţă contestaţie la ÎCCJ
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Boeing, obligat să plătească 49,5 milioane de dolari familiei unei tinere ucise în prăbuşirea unui 737 MAX al Ethiopian Airlines
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer...
Adevărul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Alungat de Real Madrid și huiduit de întreg “Bernabeul”, Kylian Mbappe a venit la microfon și și-a anunțat...
Pro FM
Cât costă un bilet la finala Eurovision 2026 de la Viena. Prețurile au explodat pe site-urile de revânzare
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Pensie record: o femeie care a lucrat 61 de ani primește 9.700 euro pe lună
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...