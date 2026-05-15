2004 - INVINCIBILII

Echipa de fotbal Arsenal termină un întreg sezon de Premier League fără înfrângere. A fost pentru a doua oară în istoria fotbalului englez când s-a întâmplat asta.

Arsenal îl avea pe bancă pe francezul Arsene Wenger, iar în teren erau, printre alții, Thierry Henry și Patrick Vieira. Din 49 de meciuri, 13 au fost egaluri. Restul, victorii.

Premier League a dat „tunarilor” un trofeu special, aurit. Prima echipă care a primit titlul de „invincibilii” a fost Preston North End, câștigătoarea campionatului din 1889.

1911 - MAMUT SFĂRÂMAT

Standard Oil, cea mai mare companie petrolieră din lume de atunci și sursa averii uriașe a lui John Rockefeller, este spartă în 43 de companii diferite și concurente.

Curtea Supremă a SUA a decis că firma lui Rockefeller deține un monopol ilegal pe piață, ce afectează atât concurența, cât și consumatorii. A fost o decizie radicală.

Companiile rezultate din spargerea Standard Oil sunt și azi cele care domină piața produselor petroliere. Unele încă au dreptul să folosească numele Standard.

1905 - ORAȘUL PĂCATELOR

O așezare din deșertul Nevada, aflată la intersecția a două căi ferate importante, devine oraș, când parcele de teren sunt vândute. Numele noului oraș: Las Vegas.

Terenurile scoase atunci la licitație sunt acum partea centrală a Las Vegas. Momentul de cotitură pentru oraș a fost 1931, când Nevada a legalizat jocurile de noroc.

În același an, a început construcția barajului Hoover. Foarte mulți oameni s-au mutat în Las Vegas. Iar după 1945, orașul a devenit sinonim cu hoteluri și cazinouri.

Editor : C.S.