Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 15 martie
44 î. Hr. – „ET TU, BRUTE?" 1917 – ULTIMUL ȚAR 2011 – RĂZBOI CIVIL

44 î. Hr. – „ET TU, BRUTE?”

Iulius Cezar, liderul incontestabil al Romei de atunci, a fost asasinat când participa la o întâlnire a Senatului. Cezar nu era înarmat. Armele nu erau permise în Senat.

Zeci de oameni l-au atacat pe Cezar. A fost înjunghiat de 23 de ori. Printre asasini era și apropiatul lui, Brutus. Dar replica „Și tu, Brutus?” vine de la Shakespeare, nu de la Cezar.

Ultimele cuvinte ale lui Iulius Cezar nu sunt cunoscute. Crima a avut loc pe 15 martie deoarece, în calendarul roman, era ziua până când trebuiau plătite datoriile.

1917 – ULTIMUL ȚAR

Nicolae al II-lea, ultimul țar al Rusiei, renunță la tron. Era finalul a 304 ani în care dinastia Romanov a condus țara. Țarul a abdicat ca urmare a revoluției din februarie 1917.

Nicolae a vrut să lase tronul fiului, apoi fratelui, dar guvernul provizoriu, condus de Alexander Kerenski, a decis să abolească cu totul monarhia din Rusia.

Sfârșitul domniei ultimului țar al Rusiei a fost grăbit și de înfrângerile suferite de armata rusă în Primul Război Mondial și de problemele economice provocate de lupte.

2011 – RĂZBOI CIVIL

Acum 15 ani a început războiul civil din Siria, un conflict care a măcinat Orientul Mijlociu. Totul a început când mii de oameni au ieșit pe străzi să ceară reforme.

Au fost proteste de amploare în toate orașele mari ale Siriei. Forțele de ordine au răspuns cu violență împotriva civililor. Situația s-a agravat și s-a ajuns la un război civil.

Președintele Siriei, Bashar al-Assad, s-a ținut de putere datorită ajutorului militar primit din partea lui Putin. În decembrie 2024, rebelii au reușit să recapete capitala.

